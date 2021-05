Giulia De Lellis, ritorno al passato: di nuovo accanto alla persona del suo cuore

Giulia De Lellis ha fatto sognare i fan ritrovando una persona a lei molto cara e significativa del suo passato.

Giulia De Lellis sa come lasciare senza parole i suoi fedeli sostenitori e questo volta lo ha fatto nel migliore dei modi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, ha sempre coinvolto, per quanto possibile ovviamente, i suoi fedeli sostenitori all’interno della sua vita privata. Tant’è che loro sono sempre pronti a supportarla e gioire insieme a lei per i suoi numerosi successi e non solo.

Nelle scorse ore l’esperta di tendenze più amata dalla rete li ha lasciati tutti con il fiato sospeso pubblicando una recente fotografia che la immortala al fianco di una persona che ha fatto parte del suo passato. Una persona importante che l’è stata vicino durante il corso di un’esperienza non proprio facilissima e che anche quando il tutto è terminato, l’amicizia ha proseguito e da anni ormai continua. Certo, non possono vedersi tutti i giorni come facevano un tempo, ma il sentimento tra loro non è mai venuto a mancare. Tant’è che in questi giorni hanno deciso di rivedersi.

Di chi stiamo parlando? Di Ivana Mrazova, fidanzata di Luca Onestini. Giulia e Ivana hanno condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip, la seconda edizione, condotta da Ilary Blasi, e ora a distanza di anni si sono finalmente ritrovate facendo sognare i loro fedeli sostenitori.

Ivana Mrazova e Giulia De Lellis di nuovo insieme dopo il Grande Fratello Vip

Giulia De Lellis ha avuto modo di poter riabbracciare la sua Ivana Mrazova. Le due hanno legato quando hanno preso parte al GF Vip e da quel momento non si sono mai più separate. Tant’è che hanno coltivato un sincero sentimento di amicizia anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Certo, non possono vedersi tutti i giorni visto che non solo vivono in due città diverse ma hanno due vite lavorative molto intense che le porta spesso a viaggiare per lavoro e di conseguenza risulta davvero difficile per trovare un momento per stare insieme ma nonostante tutto ci sono riuscite.

“Certe cose non cambiano “ ha scritto Giulia De Lellis su Instagram, che di recente si è mostrata senza trucco e filtri sui social, mostrando le foto che si sono scattate durante il loro ultimo incontro e quelle risalenti al 2017, l’anno in cui si sono incontrate. In particolar modo mostrando il momento in cui entrambe, fuori dalla casa del GF Vip, si sono ritrovate per stare un po’ insieme lontane dalle telecamere.

Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, a distanza di 4 anni ormai, sono ancora due inseparabili amiche.