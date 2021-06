Maneskin nella storia: nuovo record in 28 minuti, non era mai accaduto prima

I Maneskin, dopo la vittoria all’Eurovision, non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Battuto nuovo record in soli 28 minuti!

I Maneskin sono davvero inarrestabili! Ne hanno fatta di strada da quando si sono presentati ai casting di X Factor e conquistato le classifiche del bel paese grazie alla loro Marlena, ma la band non si è affatto accontenta ed ha sempre sfidato se stessa ed il proprio pubblico e ci verrebbe da aggiungere meno male, visto che hanno portato una boccata di aria fresca nel panorama nostrano musicale italiano.

Tant’è, come ormai noto, che sono riusciti a classificarsi primi al Festival di Sanremo, convincendo sia pubblico che critica, ma non solo. La band ha vinto anche all’Eurovision, permettendo al bel paese di vincere la competizione dopo oltre 20 anni. Insomma, sono giovani sì, ma determinati e pieni di talento. Tant’è che il pubblico continua a premiarli.

Nelle scorse ore, infatti, i Maneskin hanno battuto tutti i record in soli 28 minuti. Un risultato che nemmeno loro si aspettavano di raggiungere in così poco tempo ed eppure ci sono riusciti.

Maneskin battono ogni record: battute tutte le vendite in 28 minuti

I Maneskin continuano a raggiungere numeri da capogiro e non solo per quanto riguarda la musica. La band nostrana nelle scorse ore ha annunciato sul proprio account ufficiale di aver messo in vendita il loro merchandising. Fin qui nulla di particolarmente eclatante, capita spesso che degli artisti scelgano di vendere sui propri portali alcuni oggetti che li riguardo. “Peccato” che il gruppo capitanato da Damiano David abbia battuto ogni record anche qui

Il merchandising disponibile sul loro portale, infatti, è andato sold out dopo soli 28 minuti che era online. Un vero e proprio record tutto italiano. In quanto non era mai successo prima che degli artisti italiani riuscissero a vendere tutto il materiale e i gadget a loro dedicati in così poco tempo. Tant’è che gli addetti ai lavori, a causa delle troppe richieste ricevute, sono stati costretti a far partire i pre ordini, altrimenti sarebbe stato davvero impossibile per loro riuscire a soddisfare tutte le richieste degli utenti della rete.

La Band nostrana continua a collezionare un successo dietro l’altro. Il loro rock, e non solo, è entrato dritto nel cuore degli italiani e questo sembra essere soltanto l’inizio di un percorso artistico che ha già scritto i primi passi nella storia della musica italiana.

MERCH SOLD OUT IN 28 MINUTES.

We’ll be back soon.

From now you can pre-order it. pic.twitter.com/NQLuf5zQjs — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 31, 2021

I Maneskin saranno anche fuori di testa, ma il pubblico, invece, è completamente pazzo di loro e di tutto ciò che riguarda la loro arte.