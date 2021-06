Numeri da capogiro per i Maneskin che, dopo la vittoria all’Eurovision 2021 stanno collezionando un record dopo l’altro.

I Maneskin non si fermano più. Dopo la vittoria all’Eurovision 2021, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi stanno collezionando un record dopo l’altro. Con il brano “Zitti e buoni” con cui hanno trionfato a Rotterdam stanno scalando tutte le classifiche.

Tuttavia, altri brani dell’ultimo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, ma anche canzoni del primo disco “Il ballo della vita” stanno ottenendo migliaia di streaming. I biglietti per il tour del 2022, inoltre, stanno andando a ruba e sono pronti a conquistare l’Europa partecipando a festival musicali del rock importantissimi.

Tutti i record dei Maneskin: dalle classifiche ai biglietti venduti dei concerti

I Maneskin sono richiesti in tutta Europa dopo la storica vittoria all’Eurovision 2021. Sono più di 100mila i biglietti venduti per il tour che partirà a dicembre con le doppie date di Roma e Milano già sold out e che porterà Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a girare l’Italia nella primavera del 2022. Sold out anche la prima data di Napoli e Firenze, città per le quali è stata aggiunta una seconda data.

A giugno 2022, inoltre, parteciperanno al Rock Am Ring di Nürburg e al Rock Im Park di Norimberga (Nürnberg), festival attesissimi dal pubblico di tutta Europa.

Anche con le classifiche, tuttavia, la band romana sta scalando tutte le posizioni. Sono oltre 52 milioni gli streaming per il brano “Zitti e buoni” che è entrato nella top 10 dei brani più ascoltati al mondo. Inoltre, con Zitti e buoni, i Maneskin si sono piazzati al 17esimo posto nella classifica inglese. Un record per la band visto che da oltre 30 anni una canzone italiana non entrava nella classifica inglese.

LEGGI ANCHE—>Maneskin: perchè si chiamano così, significato del nome, chi scrive le canzoni. Domande più cercate

“Zitti e Buoni è la prima canzone in italiano a sfondare nella classifica ufficiale del Regno Unito negli ultimi 30 anni, Siamo alla posizione #17.

Nessuna parola può descrivere quanto siamo felici e onorati.

La nostra musica si sta diffondendo in più di 30 classifiche in tutto il mondo e questo è letteralmente folle.

Rimanete sintonizzati, questo è solo l’inizio. Molto altro in arrivo”, hanno scritto Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis, la forza dei Maneskin: dal dolore al trionfo europeo

Spotify Chart – VIRAL 50 GLOBAL #2. ZITTI E BUONI

#4. I WANNA BE YOUR SLAVE

#15. CORALINE

#25. Torna a casa

#28. Beggin’

#35. FOR YOUR LOVE

#45. Morirò da Re pic.twitter.com/L7DQxeEe8v — MOFC: MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) May 31, 2021

Nelle classifiche anche “I wanna be your slave”, “Coraline” e “For you love” dell’album “Teatro D’Ira – Vol. I”, “Torna a casa” 2 “Morirò da re” dall’album “Il ballo della vita2 e la cover “Beggin'”.