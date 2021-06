I lunghi capelli di Giulia De Lellis segnano le tendenze nello hair style ormai da anni, anche se l’influencer è sempre rimasta fedele al suo look romantico e alla chioma scura. Di recente però Giulia ha fatto un piccolo cambiamento tutto da copiare.

Mentre le ragazze dai capelli castani o biondi si godono senza troppa fatica l’effetto schiarente del sole estivo sui capelli, le ragazze dai capelli scuri devono utilizzare qualche stratagemma per ottenere un risultato simile.

Non stupisce quindi che nei mesi che precedono il periodo estivo si corra dal parrucchiere (ora che finalmente si può!) e si chieda di ritoccare il proprio colore con qualche schiaritura strategica, come ha deciso di fare Giulia De Lellis.

I capelli di Giulia De Lellis che fanno tanto Spice Girl

Venne un tempo, quasi un quarto di secolo fa, in cui le ragazze impazzivano per i capelli con ciocche più chiare, spesso utilizzate per incorniciare il viso e dare un po’ di luminosità al volto nella sua interezza.

Ad aver reso celebre questo particolare tipo di tinta fu Geri Halliwell, Ginger Spice che si esibiva con una chioma rosso fuoco e un sottile ciuffo biondo che veniva spesso diviso a tendina sul davanti. Assolutamente indimenticabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpiceGirlsNostalgia (@spicegirlsnostalgia)

Per fortuna il tempo dei contrasti così evidenti è passato e, a meno che non si sia teen ager o star dello spettacolo e della musica, il gusto più comune prevede di utilizzare colpi di sole o schiariture di pochi toni di colore, che diano un effetto assolutamente naturale anche se molto visibile.

Giulia De Lellis ha puntato proprio sulla morbidezza: il colore del ciuffo, più chiaro di quello della chioma, è comunque molto vicino a quello dei capelli, per dare un effetto armonico e, diciamolo, assolutamente bellissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Chi sta pensando di dare un po’ di luce al volto copiando il look di Giulia De Lellis potrebbe prendere in considerazione l’idea di chiedere al proprio parrucchiere l’utilizzo di una tecnica molto particolare, un po’ lunga da mettere in pratica ma che è in grado di scolpire letteralmente la forma del viso ed esaltarne i punti forti: il french balayage.

Questa tecnica richiede un grande studio da parte dell’hair stylist, che dovrà riuscire a tagliare e schiarire i capelli tenendo in strettissima considerazione la forma del viso e l’obiettivo della cliente, individuando anche le giuste tonalità di colore per non snaturare completamente il colore naturale: l’obiettivo è di creare un effetto 3D morbido e quasi impercettibile.

Un’indicazione fondamentale: per ottenere il massimo da questa tecnica è meglio puntare su un taglio molto scalato e soprattutto tagliare i capelli prima di realizzare il colore, poiché la disposizione dei toni più scuri e più chiari dovrà essere realizzata su una struttura già definitiva.