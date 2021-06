Era la nipote di Nonno Libero in “Un medico in famiglia”: ecco com’è oggi Domiziana Giovinazzo

Domiziana Giovinazzo, celebre per aver preso parte a “Un medico in famiglia”, ha cambiato la sua vita dopo un lieto evento.

Fiocco azzurro per Domiziana Giovinazzo, l’attrice – famosa per aver interpretato Elena Martini nella serie “Un medico in famiglia” – è diventata mamma. L’interprete è rimasta nel cuore di pubblico e critica non solo per il ruolo interpretato nella fortunata fiction, ma anche per il modo che ha avuto di porsi nei confronti dei fan.

Sempre molto aperta e disponibile al confronto, in giovane età compie un passo importante per la sua vita. Nasce Lorenzo, frutto di un amore duraturo da un compagno di cui non si sa molto. È estraneo al mondo dello spettacolo ma resta molto legato alle vicende personali dell’attrice: “È la mia ancora”, ha dichiarato.

Fiocco azzurro per Domiziana Giovinazzo: Elena Martini diventa mamma

Anche sui social traspare la voglia di famiglia della Giovinazzo che, subito dopo il lieto evento, ha ringraziato i follower: “Mi avete inondato di affetto. La nostra famiglia si allarga, grazie a tutti”. Questa gioia ha mostrato anche la Giovinazzo sotto un’altra veste e una luce diversa: la maternità la apre a nuovi confronti oltre che ad una rimodulazione del lavoro come impiego e possibilità.

Ora c’è una nuova vita da formare e necessita la presenza maggiore di entrambi i genitori, ma questo non scoraggia la giovane visto che la carriera consente anche qualche piccolo stop. Tanti progetti sono in ballo, ma Lorenzo ha la priorità su tutto in questa nuova pagina di vita vissuta che sarà – magari – persino motivo di ispirazione.