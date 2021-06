Isabella Ricci, conclusa la stagione di Uomini e Donne, riceve i complimenti dell’amatissimo ex protagonista del trono over.

Isabella Ricci è stata la protagonista indiscussa degli ultimi mesi del trono over di Uomini e Donne. Isabella ha concluso la sua prima stagione come dama della trasmissione di Maria De Filippi con la conoscenza con il cavaliere Andrea in corso. Ufficialmente ancora single, la dama è molto corteggiata e, dalle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, riceve i complimenti di uno degli ex protagonisti del trono over di Uomini e donne ovvero Giorgio Manetti.

Elegante e raffinata, Isabella ha anche conquistato l’affetto del pubblico e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari scatenando la reazione di Gemma Galgani, protagonista, spesso, di discussioni proprio con la Ricci. Come reagirà di fronte alle dichiarazioni dell’ex cavaliere Giorgio Manetti?

Isabella Ricci e i complimenti di Giorgio Manetti: “se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere”

Giorgio Manetti che ha confessato di aver perso tre amici carissimi a causa del covid torna a parlare di Uomini e donne dalle pagine del magazine ufficiale della trasmissione. L’ex cavaliere che è stato un protagonista indiscusso del programma per la storia con Gemma Galgani, ha ammesso che, se facesse ancora parte del dating show di canale 5, corteggerebbe Isabella Ricci.

“Uomini e Donne? Ogni tanto lo guardo. Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere. E’ sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida…con le persone intelligenti è sempre bello dialogare [..] Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio”, ha spiegato il cavaliere.

L’ex cavaliere è tornato anche a parlare di Gemma Galgani che non è ancora riuscita a trovare l’amore.

“Tanti mi fermano e mi dicono che eravamo un coppia bellissima e io lo confermo, per i primi otto mesi. Poi il 4 settembre 2015 è cambiato tutto: mi ha lasciato spiazzato e ai miei occhi non era più credibile. Io non le ho mai detto che ero innamorato, ma avrebbe potuto comunque viversela. Forse un giorno mi sarei innamorato di Gemma, chi lo sa. Ma al suo posto sarei uscito invece che aspettare lì, me la sarei vissuta. Ci trovavamo bene e avrebbe potuto evolversi, anche perché avevamo un piccolo progetto. E comunque sono scese tantissime donne che ho sempre scartato. Certe cose non capitano tutti i giorni. Sono rare, vanno vissute, lei è rimasta lì, per cosa? per uscire con Sirius?”, ha spiegato Giorgio.

