Grave lutto per uno dei cavalieri più amati del trono over di Uomini e Donne a causa del covid: persi tre cari amici.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, a causa del covid, ha perso tre amici carissimi. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio. L’ex cavaliere che, per un lungo periodo è stato protagonista della trasmissione di Maria De Filippi per la storia con Gemma Galgani, ha parlato del momento difficile vissuto.

A causa del covid ha perso tre amici cari. Inoltre, anche la compagna Caterina è stata contagiata dal virus. L’ex cavaliere ha così vissuto momenti di ansia come ha spiegato lui stesso sulle pagine del settimanale Mio.

L’ex Uomini e Donne Giorgio Manetti: “Il Covid mi ha fatto perdere tre amici carissimi”

Giorgio Manetti, ai microfoni del settimanale Mio, ha parlato del momento difficile vissuto a causa del covid. L’ex cavaliere del trono over ha raccontato di non essere stato contagiato, ma di aver visto da vicino cosa comporta il virus.

“La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”, ha spiegato Manetti.

L’ex cavaliere che ha lasciato Uomini e donne ormai da tempo mentre Gemma Galgani continua a cercare il suo principe azzurro ricevendo anche delle delusioni, ha spiegato che la compagna Caterina è guarita dal covid ma si sta ancora riprendendo.

“Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”, ha spiegato il Gabbiano che, dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, ha trovato l’amore nella vita di tutti i giorni. La compagna Caterina è un’imprenditrice toscana di 55 anni con cui vive una bella storia d’amore. Caterina ha anche conosciuto Anna Tedesco e Tina Cipollari. Con entrambe, infatti, Giorgio ha instaurato un bel rapporto d’amicizia quando faceva parte del programma di canale 5 e che dura ancora oggi.