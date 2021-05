Isabella Ricci provoca Gemma Galgani? Scoppia la bomba a Uomini e Donne: clamorosa confessione

Isabella Ricci prova Gemma Galgani a Uomini e Donne? Negli studi Elios di Roma, dopo l’ultima puntata, non sembrano avere dubbi.

Isabella Ricci è entrata a far parte da poco dal cast di Uomini e Donne, che ieri ha salutato i suoi fedeli telespettatori per dare loro appuntamento con una nuova stagione a settembre, ma è già riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo.

A catturare i telespettatori sono state la sua classe e la sua eleganza, ma anche la sua estrema educazione nel rispondere alle continue provocazioni di Gemma Galgani, che in più di un’occasione l’ha attaccata giudicandola come una persona fredda e calcolatrice. Il pubblico non sembra assolutamente pensarla in questo modo, ma c’è qualcuno negli studi Elios di Roma che ha deciso di andare contro corrente e di prendere le difese della dama torinese affermando che è proprio lei a subire numerose provocazioni dalla nuova arrivata. Chi ha pronunciato queste parole? Armando Incarnato, che sulle pagine di Uomini e Donne Magazine ha difeso Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Armando Incarnato difende Gemma e attacca Isabella Ricci

Armando Incarnato è convinto che Gemma Galgani non sia l’unica a percepire una certa rivalità. In quanto secondo il cavaliere di Uomini e Donne, Isabella Ricci avrebbe più volte sottolineato le differenze che le separano quasi come se volesse rimproverare la sua collega di qualcosa. Anche se la nuova dama del parterre ha sempre sottolineato l’esatto contrario, che potrebbero essere dalla stessa parte ma la Galgani continua a tracciarla come una persona fredda e poco passionale.

“Gemma è la mia ‘spina nel cuore’” ha esordito Armando dopo Uomini e Donne. “Forse perché i miei occhi scorgono cose in lei che gli altri non vedono, e per questo motivo l’ho sempre dista. Per quanto gli uomini a volte l’abbiano delusa, credo che la sua più grande difficoltà in questa edizione sia stato il confronto con Isabella“ ha poi dichiarato, citando la nuova dama dello show, che ha incantato tutti anche da giovane.

“Trovo Isabella una donna di grande carisma, eleganza e raffinatezza ma nello stesso tempo molto furba“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “La furbizia, abbinata a una buona dialettica e a un buon intelletto, può davvero mettere in difficoltà le persone“ ha aggiunto. “Come quando lei ha sottolineato le differenze tra lei e Gemma. Sono sempre stato uno spettatore silenzioso dei loro confronti, fino a che Isabella non ha asserito cha era Gemma a sentirsi in competizione con lei, quando invece è stata Isabella stessa a paragonarsi, con piccole frasi ad hoc a Gemma” ha poi concluso, ma il pubblico del piccolo schermo sembra pensarla in maniera nettamente opposta.

