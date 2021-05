Isola dei Famosi, Beatrice smaschera Roberto Ciufoli: chi è davvero l’attore

All’Isola dei Famosi è tempo di discussioni. Beatrice Marchetti ha smascherato il suo compagno di viaggio Roberto Ciufoli.

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi è agli sgoccioli e la tensione, non che prima non si avvertisse, è ormai alle stelle. Tant’è che nelle scorse ore a perdere la calma sono stati Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. I due, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, sono stati eliminati in un primo momento dal pubblico del piccolo schermo ma hanno poi colto al volo l’opportunità di proseguire in solitaria la loro avventura.

Le cose sembravano proseguire per il meglio, ma la turnazione del fuoco ha fatto scattare in loro la scintilla ed è scoppiata subito la lite. Certo, bisogna precisare che i toni non sono di certo stati forti come quelli che gli altri naufraghi hanno utilizzato nel gruppo principale del bast, ma Beatrice non le ha mandate a dire ed è convinta di aver smascherato Roberto Ciufoli.

Beatrice Marchetti litiga con Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi: la stoccata

Tutto è nato per il fuoco. Beatrice Marchetti, infatti, è convinta che fare i turni per sorvegliare il fuoco sia ormai inutile. In quanto la legna sta per finire e non avrebbe senso continuare. Roberto Ciufoli, pur ammettendo di non essere particolarmente entusiasta all’idea di restare sveglio a guardare il fuoco, ha ammesso che non sono loro a fare le regole ma è l’Isola che comanda.

“Lui vuole fare il professore“ ha sbottato la concorrente, ma in un secondo momento, grazie alle doti di mediazione di Roberto, i due sono riusciti a chiarire. Tant’è che lei ha perfino ironizzato sull’accaduto, affermando che il sole forse gli ha dato un po’ troppo alla testa. Ovviamente si riferiva alla testa del comico e non alla sua. Anche se tra i due qualcosa sembra essersi rotto. Questo litigio, seppur banale, contaminerà il loro rapporto?

Beatrice a mangiare gli spaghetti con le mani non ci sta, e diventa fusion! #Isola https://t.co/YsuaGhknRX — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2021

Roberto e Beatrice all’Isola dei Famosi sembrano essere i favoriti del pubblico e sarebbe un vero peccato se il loro rapporto terminasse a causa di punti di vista divergenti sulla guardia del fuoco. Staremo a vedere.