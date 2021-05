Isola dei Famosi bollente, proposta indecente ad Awed: “Sotto la tenda andiamo oltre”

All’Isola dei Famosi salgono le temperature. Awed, all’anagrafe Simone Paciello, ha ricevuto una proposta indecente.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è ormai agli sgoccioli e tutti i nodi stanno venendo man mano al pettine. Ilary Blasi, aiutata dal giudizio del pubblico da casa, ha eletto i primi due finalisti e probabilmente durante la diretta di lunedì sera scopriremo anche il terzo nome che si aggiungerà ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser, nel frattempo i naufraghi proseguono con la loro avventura e i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Awed ha dichiarato che se dovesse diventare un finalista, sarebbe pronto ad imitare le gesta del fidanzato di Cecilia Rodriguez e rasarsi tutti i capelli, ma nell’attesa deve fare i conti con una proposta indecente. Ebbene sì, lo youtuber partenopeo nelle scorse ore ha ricevuto una proposta bollente da una parte di una sua compagna di viaggio, che ha intenzione di sfidare la sorte. In che senso?

La sua compagna di viaggio ha notato che tutte le concorrenti che lui bacia vengono eliminate poco dopo e visto che lei si trova in nomination questa settimana, vuole provare se questa “maledizione” è vera oppure no, passando però direttamente allo step successivo rispetto al bacio. Chi è il nome della naufraga in questione? E’ Valentina Persia ad aver fatto una proposta indecente ad Awed, ma vediamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Valentina Persia si propone ad Awed: scoppia l’amore all’Isola dei Famosi?

Valentina Persia, molto probabilmente in maniera del tutto ironica, ha proposto ad Awed un incontro bollente, indicandogli un posto appartato dove poter stare da soli lontano da occhi indiscreti. Lo youtuber, proprio come è accaduto con Emanuela Tittocchia, si è dimostrato piuttosto imbarazzato per poi rispondere subito mostrando una certa ironia. Ironia che da sempre in questo percorso lo ha contraddistinto.

Valentina ha chiesto a Simone Paciello di assecondare questa sua richiesta. In modo tale da potersi “consolare” se durante la diretta di lunedì prossimo Ilary Blasi le comunicherà che purtroppo, per il volere del pubblico da casa, non potrà accedere alla finale. “Veramente il piacere me lo fa tu a me” ha ironizzato Awed dopo che la sua compagna di viaggio gli avrebbe elencato le motivazioni per cui sarebbe giusto farlo.

Awed noi questa ce la siamo segnata! Non puoi più tirarti indietro😝 #Isola https://t.co/CQMi2fIPvE — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2021

Il botta e risposta tra Valentina Persia ed Awed all’Isola dei Famosi è disponibile sul portale ufficiale del programma e potete trovarlo cliccando su questo link. Tra i due, agli sgoccioli di quest’avventura, nascerà la prima coppia del reality show? Staremo a vedere.