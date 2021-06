Daniela Zuccoli, vedova Mike Bongiorno: “Così da lassù ha salvato nostro figlio”

Daniela Zuccoli, la vedova di Mike Bongiorno, ha raccontato di sentire la presenza del marito che, da lassù, ha salvato il figlio Michele.

Era l’8 settembre 2009 quando Mike Bongiorno moriva lasciando la moglie Daniela Zuccoli e i figli Michele, Nicolò e Leonardo. Sono passati quasi 12 anni dalla morte dell’amatissimo conduttore, ma la moglie confessa di sentire sempre la sua presenza accanto.

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Daniela Zuccoli ha raccontato un episodio avvenuto pochi giorni fa e che le ha fatto capire come Micke Bongiorni continui a vegliare sulla sua famiglia, proteggendo dall’alto i figli.

La vedova di Mike Bongiorno, infatti, ha svelato che lo scorso 23 maggio, sulla funivia di Stresa, trenta minuti prima del tragico incidente, c’era il figlio Michele.

La vedova di Mike Bongiorno: “Dal cielo ha protetto nostro figlio. Era sulla funivia di Stresa prima della tragedia”

Ai microfoni de La Repubblica, Daniela Zuccoli ha raccontato che, trenta minuti prima della tragedia costata la vita a 14 persone, sulla Funivia di Stresa, c’era anche il figlio Michele.

“Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezzora prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito – ha infatti raccontato la vedova dell’amatissimo conduttore sulle pagine de “La Repubblica” -. Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”.

Daniela Zuccoli ha così aggiunto di credere nell’immortalità dell’anima e di sentire la presenza del marito sempre accanto.

“Coltivo una spiritualità di tipo cattolico. Credo nell’esistenza e nell’immortalità dell’anima. Mike è presente con la sua energia intorno a me: lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo”, ha aggiunto la vedova di Mike Bongiorno, amatissimo dal pubblico che, per anni, ha seguito tutte le sue trasmissioni.

Poi svela come sente la presenza di Mike al suo fianco: “una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti. La prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva. E poi lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo”.