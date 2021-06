Malore Rosalinda Cannavò | Damiano e Victoria dei Maneskin infiammano il web | Giulia De Lellis confessione

Rosalinda Cannavò svela di avere un piccolo malore e Giulia De Lellis descrive l’uomo ideale. I Maneskin continuano a far impazzire i fan.

Sulla copertina del nuovo numero del TG Pettegola, l’unico telegiornale che ti tiene sempre aggiornata sui migliori gossip del momento, troviamo Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato durante una diretta su Instagram di essere affetta da un piccolo malore e non importa tutte le cure o i messaggi che ha scelto di fare, perché questo non sembra non volere andare via. Ma niente paura! L’attrice, in arte Adua Del Vesco, può contare sul supporto e l’amore del suo Andrea Zenga. I due hanno scelto di rivolgersi ad uno specialista e per approfondire la notizia non ti resta che guardare il video del servizio completo che abbiamo realizzato, ma niente paura perché ci sono altre news pronte ad aspettarti.

Da Rosalinda Cannavò a Giulia De Lellis: tutti i gossip del TG Pettegola

Dopo il piccolo malore di Rosalinda Cannavò, passiamo alla confessione di Giulia De Lellis. In occasione del suo debutto da conduttrice, con lo show Love Island, l’esperta di tendenze ha dichiarato come dovrebbe essere il suo uomo ideale e tra le caratteristiche spicca il: “non deve mentire”. Andrea Damante ti senti forse tirato in causa? Chissà.

Da amori finiti si passa a quelli in corso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest’ultimo ha pianto all’Isola dei Famosi parlando del rapporto con suo padre, descritto come un uomo piuttosto severo ma che non ha mancato di mostrargli tutto il suo affetto a modo suo. Cecilia lo ha prontamente consolato, seppur a distanza, facendogli una dolce dedica sui social.

Restiamo nella famiglia Rodriguez. Antonino Spinalbese ha parlato per la prima volta della piccola che lui e Belen Rodriguez stanno aspettando. Non manca molto alla nascita e il giovane influencer ha fatto un’inedita confessione al grande pubblico rivelando a chi assomiglierà Luna Marie. Pronti per conoscere tutta la verità sul caso?

Zitti e Buoni is the first song in italian to smash into the official UK chart in the last 30 years, We are #17.

No words can describe how happy and honoured we are.

Our music is spreading through more than 30 charts all over the world and this is literally insane.@BBCR1 pic.twitter.com/zT6x0qrmfS — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 28, 2021

Infine, ma non per importanza, troviamo la band del momento: i Maneskin. Damiano David e Victoria hanno pubblicato sui rispettivi profili social uno scatto che li immortala insieme. Ancora una volta i due giovani artisti sono riusciti ad infiammare il popolo della rete, che nonostante è pienamente consapevole che il cantante sia felicemente fidanzato con Giorgia Soleri, sogna ancora di vederli insieme.