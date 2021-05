Giulia De Lellis, prove di famiglia con Carlo Beretta? Le foto non mentono

Giulia De Lellis, prove di famiglia con il fidanzato Carlo Beretta? Dopo il weekend con i parenti, le foto dell’influencer non mentono.

Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta fanno sul serio. La coppia ha trascorso il weekend insieme alla famiglia dell’influencer per festeggiare il compleanno della piccola Penelope, la secondogenita di Veronica, la sorella di Giulia. La De Lellis, su Instagram, ha condiviso con i suoi 4,9 milioni di followers i momenti più belli trascorsi con la famiglia non nascondendo la nostalgia nel momento della partenza per tornare a Milano.

Innamorata delle nipotine Matilde e Penelope con cui trascorre ogni istante libero per non perdersi assolutamente niente del loro percorso di crescita, Giulia ha pubblicato su Instagram alcune foto dalle quali traspare l’immenso amore che prova per le nipotine, ma anche un naturale senso materno. Giulia e Carlo, dunque, penseranno presto ad allargare la famiglia?

Giulia De Lellis innamorata delle nipotine: in futuro una famiglia con il fidanzato Carlo Beretta?

Quando torna a casa, Giulia De Lellis che si è mostrata acqua e sapone lasciando i fan senza fiato, trascorre tutto il suo tempo con la sorella Veronica, il fratello Peppe, le nipotine e i genitori. Circondata dai suoi affetti, la De Lellis sfoggia un sorriso radioso che i fans notano puntualmente. L’influencer, per il compleanno della piccola Penelope, è così tornata a casa insieme al fidanzato Carlo che era perfettamente a suo agio nel ruolo di zio.

Tornata a Milano dove vive e lavora, Giulia si è lasciata andare ad una meravigliosa dedica nei confronti della sua famiglia.

“Ogni volta che vado via lascio qui un pezzettino del mio cuore ❤️ Nessun km di distanza sarà mai abbastanza per separarmi da voi, mai..”.



Legatissima alla propria famiglia e innamorata delle nipotine, Giulia non ha mai nascosto di voler avere una famiglia tutta sua. Accanto al fidanzato Carlo è serena e felice. I due sono sempre più innamorati e chissà che non decidano di allargare la famiglia tra qualche tempo.