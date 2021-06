Vuoi sfoggiare un look ‘casual’ perfetto e alla moda? L’outfit di Alessia Marcuzzi fa al caso tuo! Ecco come ricrearlo

Look casual ma comunque alla moda? Non preoccuparti, ci pensa Alessia Marcuzzi a darti una mano: copiamo il look casual di Alessia Marcuzzi dalla testa alle… sneakers!

Si tratta di una delle show-girl più conosciute ed amate della storia della TV, seguita da anni ed imitata da tantissime persone.

Parliamo, ovviamente, di Alessia Marcuzzi che colpisce e stupisce da sempre grazie ai suoi look sempre perfetti ed alla moda!

Ultimamente, sul suo profilo Instagram, è apparso un outfit veramente fantastico, che Alessia ha sfoggiato dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino dopo il Covid-19.

Si tratta di un look perfetto per dimostrare di avere stile anche quando non vuoi passare ore ed ore a decidere cosa indossare di fronte allo specchio.

Non sei curiosa di capire come puoi imitarlo?

Look casual come Alessia Marcuzzi: ecco come puoi copiare il suo outfit

Un ballo “scatenato” sulle note di Friday dei Riton e Nightcrawler (feat. Mufasa & Hypeman, così la didascalia del post non vi sembrerà arabo) ed un post da più di 91.000 visualizzazioni.

Ecco come Alessia Marcuzzi ed il suo look casual hanno attirato la nostra attenzione qualche giorno fa!

Eh sì, perché non serve solo essere una delle show-girl più amate ed ammirate della storia della TV italiana o anche delle vere e proprie icone di moda.

Alessia Marcuzzi è anche ed ancora una delle maggiori “influencer” (se così vogliamo chiamarla) in fatto di look!

Il motivo è che anche quando non si trova sotto i riflettori, con abiti, trucco ed accessori perfetti, i suoi look sono sempre quelli più invidiati!

Oggi abbiamo pensato di proporti le nostre idee per copiare il suo look casual che è, ovviamente, semplicemente perfetto!

Anche in piena estate, infatti, non è detto che non ci sia bisogno di una felpa o di un look casual (magari per andare a fare il vaccino, proprio come ha fatto Alessia Marcuzzi!).

Ti proponiamo, quindi, due capi per ricreare il look di Alessia: per primo la felpa di JDY che trovi sul sito di Zalando cliccando qui.

Si tratta di uno di quei capi basic che dovresti sempre avere nell’armadio e che possono aiutarti a passare l’estate con stile senza morire di freddo quando le temperature si abbassano!

I pantaloncini, invece, sono di Tom Tailor e sono perfetti per affrontare l’estate: puoi utilizzarli con la felpa ma anche con top o magliette!

Li trovi sul sito di Zalando cliccando qui.

Le Nike di Alessia Marcuzzi sono le Waffle Racer 2x

Ma per rendere il tuo look veramente speciale, devi fare come Alessia Marcuzzi e sfoggiare un paio di sneakers da… urlo!

Avere il paio di scarpe giusto, infatti, è fondamentale quando cerchi di sfoggiare un look casual. (E ce lo aveva detto anche Elodie che con le sneakers è… estremamente sensuale!).

Indossare un altro paio di scarpe, che non siano sneakers, sotto un look così rilassato finisce per rendere l’intero outfit… “sbagliato“.

Il paio di sneakers scelte da Alessia, poi, sono veramente perfette.

Si chiamano Waffle Racer 2x e sono Nike: puoi trovarle sul sito di Asos cliccando qui!

Le scarpe sono un paio di sneakers basse, perfette per l’estate. Il colorblock, le tinte accese (rosso e blu) mischiate a quelle più soft come il cammello e la panna, le rendono praticamente le sneakers perfette.

La particolarità del “baffo” Nike, che non è colorato ma ha solo il bordo evidenziato le rende veramente uniche.

Insomma, per far sì che il tuo look sia flawless, queste sono le sneakers che devi avere!

Sono l’accessorio perfetto per rendere il tuo look veramente intrigante: cosa stai aspettando?