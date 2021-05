Vuoi copiare il look perfetto per l’estate 2021? Allora hai bisogno delle sneakers di Elodie (ed anche del suo vestitino bustier)!

Magari l’hai conosciuta per la musica ma poi, diciamoci la verità, sei restata per la moda!

Elodie, infatti, non è solo una cantante ed un’artista di talento ma anche una di quelle It Girl da tenere d’occhio e da cui copiare (quasi) tutto!

Se a Sanremo ha sfoggiato una serie di look ed outfit veramente incredibili e praticamente impossibili da replicare, oggi abbiamo deciso di proporti una combinazione abbastanza semplice ma sempre stilosa.

Ecco come copiare il look di Elodie!

Le sneakers di Elodie sono il pezzo forte del suo look: ecco come puoi copiarla

Evidentemente si tratta di una collaborazione che sarà fruttuosa.

Parliamo, ovviamente, di quella di Elodie con Puma visto che nei suoi ultimi post di Instagram la famosa cantante indossa spesso le sneakers della collezione Mayze.

Esattamente come sta facendo Adidas, che ha rilanciato sul mercato una vecchia gloria solo completamente green, anche Puma ha deciso di puntare tutto sul restyling.

Le Mayze che indossa Elodie, infatti, sono perfette per interpretare qualsiasi tipo di look: da quelli più eleganti a quelli più sportivi e street style!

Anche se sembrano (quasi) uguali alle classiche Puma, le Mayze promettono di far cascare tutti quanti… ai vostri piedi!

Il primo particolare per cui questa scarpa si contraddistingue, di sicuro, è la piccola platform che, però, fa una grande differenza!

Oltre ad essere uno dei tipi di scarpa che dovrai assolutamente avere nell’estate (qui ti abbiamo detto quali sono i must have del 2021 e le zeppe rientrano nell’elenco), le Mayze inseriscono un ulteriore “baffo” nero nel design della scarpa classica.

Insomma, si tratta di una piccola modifica che, però, rivoluziona completamente non solo Puma anche il tuo look!

Inoltre la linea Mayze fa parte di She moves us, una piattaforma dove Puma celebrare le donne che, nello sport e nella cultura, ci hanno dato l’ispirazione.

Mica male, no? Le scarpe si trovano in esclusiva solo nei negozi AW LAB e, con ogni probabilità, staranno già andando a ruba. Ma come si abbinano?

Copiare il look di Elodie con il vestito mini a bustino

Elodie, infatti, ha sorpreso tutti abbinando al suo paio di Puma un mini dress modello a bustino, color crema e con i lacci che pendono.

Si tratta di un accostamento decisamente interessante, visto e considerato quanto le Puma siano scarpe… sportive!

Il “trucco“, però, funziona. Il look non è solo giovanile, freschissimo e perfetto per qualsiasi occasione: riesce anche a coniugare alla perfezione il trend di quest’anno, che vedrà lo street style impadronirsi dei nostri armadi!

Elodie ha scelto un abito sicuramente elegante anche se sensuale, dal colore chiaro che accompagna il bianco delle scarpe e che non stona con la sua carnagione.

Se vuoi copiarla, quindi, noi ti proponiamo un’opzione: questo vestito di Missguided che trovi sul sito di Zalando cliccando qui.

Se invece non vuoi indossare un abito bustier, per far risaltare comunque le tue scarpe e costruire il tuo outfit intorno a loro, abbiamo pensato di proporti quest’altra opzione.

Si tratta anche questo di un vestito di Missguided ma decisamente particolare: è a maglietta!

Questo tipo di abiti (che no, non sono magliette dismesse ma proprio pensati per ricordarle) andranno tantissimo quest’estate.

(Lo trovi cliccando qui, sul sito di Zalando).

Con le sneakers di Elodie farai un figurone e pensare che per vestirti non dovrai creare complicati abbinamenti od entrare in abitini stretti.

Un sogno!

Pronta a dare vita alla Elodie che è in te? Con le sue sneakers sarai già a metà dell’opera: ora non ti rimane altro da fare se non imparare a cantare!