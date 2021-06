Abbinare i pantaloni a sigaretta è un’arte utilizzima, poiché questo modello è presente da decenni nei guardaroba di ogni donna e non passa mai di moda: ecco come reinterpretarlo anche nell’estate 2021.

Innanzitutto una definizione: i pantaloni a sigaretta sono pantaloni dal taglio dritto e non aderente, normalmente hanno una vita piuttosto alta caratterizzata da pences che consentono di passare in maniera elegante dalle dimensioni più strette del punto vita a quelle più ampie dei fianchi. I pantaloni a sigaretta sono inoltre piuttosto stretti alla caviglia e tendono a sfiorarla: un errore imperdonabile consiste nell’indossare pantaloni a sigaretta troppo lunghi, che quindi vadano oltre l’osso del malleolo.

Anche se sono l’emblema dello stile classico, i pantaloni a sigaretta possono essere utilizzati come base per creare tanti look differenti, basta abbinarli ai top e agli accessori giusti.

5 Look per l’estate: come abbinare i pantaloni a sigaretta

Prima di capire come abbinare i pantaloni a sigaretta scopriamo a chi stanno bene. Questo pantaloni sono ottimi per chi ha il fisico a rettangolo o a triangolo rovesciato, poiché queste due fisicità posseggono gambe asciutte e atletiche.

Andrebbero anche molto bene per le gambe toniche che caratterizzano il fisico a mela, che però è caratterizzato da un punto vita piuttosto largo che non va molto d’accordo con i pantaloni a vita alta.

Chi ha le gambe molto magre si troverà benissimo con i pantaloni a sigaretta, che daranno alla parte inferiore del corpo un minimo di volume in più senza alterarne le proporzioni.

Chi ha il fisico a clessidra si sentirà bellissima indossando un paio di pantaloni a sigaretta che siano un po’ aderenti sulle cosce e leggerissimamente svasati sul fondo, in maniera da mettere in risalto le bellissime “curve pericolose” di questo tipo di fisicità.

Infine, il fisico a pera dovrebbe tenersi molto alla larga dai pantaloni a sigaretta, che tenderanno a sottolineare i fianchi molto larghi e ad accentuare la sproporzione tra fianchi e cosce da un lato e le caviglie dall’altro.

Pantaloni a Sigaretta casual chic

Chi ha detto che per essere davvero chic si debba necessariamente indossare una camicia elegante? Lo chic ha moltissime sfaccettature e può essere declinato in molti modi differenti a seconda della personalità di chi indossa e crea un determinato outfit.

Se i sandali con il tacco elevano qualsiasi look formato a partire da un paio di pantaloni sigaretta, completare l’outfit con una t – shirt monocromatica, meglio se bianca, è la scelta perfetta per creare un outfit equilibrato, elegantemente in bilico tra eleganza e modernità.

Il look formale con i pantaloni a sigaretta

In estate i pantaloni a sigaretta in tessuto leggero sono i migliori amici di chi è costretta ad andare in ufficio e partecipare a incontri formali.

Freschi, sempre eleganti ed estremamente versatili, il perfetto look da ufficio con i pantaloni a sigaretta prevede una camicia bon ton con qualche piccolo richiamo cromatico al colore dei pantaloni e un paio di décolleté o dei sabot.

Scarpe con la zeppa e pantaloni a sigaretta: il look avventuroso

Non c’è nulla di più comodo in estate che indossare scarpe con la zeppa: lo sa addirittura Kate Middleton, che ha indossato questo modello in ogni occasione possibile, anche se non è particolarmente gradito alla regina.

Quando vengono abbinate ai pantaloni a sigaretta queste scarpe danno immediatamente la sensazione di essere pronte a partire per un lungo viaggio intorno al mondo.

Per vivere fino in fondo questa suggestione il consiglio è di scegliere colori chiari, neutri e molto naturali sia per i pantaloni sia per le scarpe. Per completare il look invece una camicetta di lino bianco, fresca, estiva e magari in pizzo di Sangallo è l’ideale assoluto.

Le ballerine? Con i pantaloni a sigaretta sono adorabili

Anche se molti le considerano un vero e proprio oggetto del demonio, le ballerine sono perfette da abbinare ai pantaloni a sigaretta, soprattutto se non sono bombate e rotonde come le immaginiamo di solito ma offrono qualche “spigolo” in più che dà carattere e consistenza all’insieme.

Come interpretare questo look molto semplice in maniera elegante, moderna e mai scontata? Lanciandosi sul color block, cioè creando forti contrasti scegliendo capi dai colori molto saturi che attirano lo sguardo e danno al look un senso di pulizia, linearità ed eleganza.

Il look sportivo da giornata al mare

Come già detto e ripetuto i pantaloni a sigaretta sono il must dell’eleganza senza tempo, eppure possono essere tranquillamente resi protagonisti di look sportivi e comodissimi.

Per creare outfit di questo genere basterà abbinare delle sneakers ai pantaloni a sigaretta: meglio bianche se si vuole mantenere alto il livello di “chic”, meglio basse se si vuol puntare a mostrare la caviglia e infine meglio il più lineari possibili e non bombate, sportive e dai colori fluo.

Per quanto riguarda invece la parte superiore dell’outfit l’ideale sarà indossare colori neutri come il bianco e il grigio se i pantaloni sono stati scelti di un tipico colore scuro come il blu navy o il nero. In questo modo l’outfit sarà arioso, elegante e sportivo: tutto in uno!