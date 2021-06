Un secondo veloce e gustoso, i saltimbocca alla romana: risolverà la nostra cena in pochissimi minuti

Sono uno dei tipici secondo estivi, grazie alla freschezza che viene donata dalla salvia. Parliamo dei saltimbocca alla romana, un piatto che arriva dalla tradizione della cucina italiana e che si tramanda di generazione in generazione. Di origine laziale i saltimbocca sono un secondo piatto di carne molto gustoso.

Un piatto stuzzicante e veloce da fare che vede sopra alle fettine di carne il prosciutto e a salvia, e talmente appetitoso che ha preso proprio da questo il suo nome perché “salta in bocca”.

Un piatto che è diventato famoso quasi quanto gli spaghetti alla carbonara o all’amatriciana.

Ingredienti:

4 fettine di vitello

4 fette di prosciutto crudo

50 g farina 00

salvia q.b.

50 g burro

100 ml vino bianco

pepe nero q.b.

20 g olio extravergine d’oliva

20 g acqua

Saltimbocca alla romana la ricetta passo passo

Preparazione:

La preparazione di questo piatto della tradizione romana è semplice e veloce, ottimo anche come idea salvacena soprattutto nelle serate estive perché è un piatto fresco e ideale .

La cosa su cui dovremo fare attenzione è quella di scegliere la materia prima e quindi la fettina di vitello deve essere super sottile. Grande attenzione deve essere data anche alla scelta del prosciutto crudo che deve essere dolce e morbido.

Un piatto che richiede una cottura brevissima. Le fettine devono essere appena sfumate con il vino bianco e dopo vanno messe da parte. Il sughetto della cottura della carne sarà messo da parte in padella per trasformarsi poi in una crema.

Un secondo che sarà pronto in meno di 10 minuti e che ci farà sicuramente leccare i baffi.

Questo piatto può essere accompagnato in modo ideale con l’insalata fresca oppure la verdure di stagione. In caso volessimo farlo ai bambini possiamo accompagnarli con le patate a chips.