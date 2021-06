Incubo in volo per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 durante il rientro in Italia

Incubo in volo per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 durante il viaggio di ritorno in Italia dall’Honduras: il racconto di Ignazio Moser.

Un viaggio di ritorno dall’Honduras da dimenticare per i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo la finalissima di lunedì 7 giugno che ha decretato Awed vincitore, prima di rientrare in Italia, Andrea Cerioli, lo stesso Awed, Beatrice Marchetti, Valentina Persia, Matteo Diamante e Ignazio Moser hanno festeggiato insieme alle fidanzate e ai parenti che li avevano raggiunti per una sorpresa.

Oggi, però, l’avventura sull’Isola dei Famosi 2021, con il rientro in Italia, è ufficialmente finita. Il viaggio di ritorno, però, non è stato felicissimo per i finalisti come racconta lo stesso Ignazio Moser.

Disavventura per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021: valigie smarrite in aeroporto

Dopo essere partiti dall’Honduras, Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez, Andrea Cerioli con Arianna Cirrincione, Awed con il fratello Daniele Paciello e Matteo Diamante hanno fatto scalo in diversi aeroporti. Prima di rientrare ufficialmente in Italia, i naufraghi dell’Isola si sono fermati a Parigi dove hanno rischiato di perdere l’aereo per Milano.

Come se stessero affrontando l’ennesima prova ricompensa, i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021, in nove minuti, sono riusciti a mettere piede sull’aereo che li avrebbe riportati a Milano. Grandi festeggiamenti per tutti come mostrano le varie storie pubblicate sui social, ma l’imprevisto li attendeva dietro l’angolo. Ignazio Moser che all’Isola dei Famosi 2021 ha richiutato di fare la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez, ha raccontato di aver perso i bagagli che sono rimasti a Parigi.

“Qualcosa doveva andare storto. Bagagli lasciati a Parigi e oltre ai bagagli persi anche portafogli dimenticati in aereo. Grande conclusione di quest’isola“, spiega Ignazio ad Awed. “Allora è un disastro”, commenta Simone Paciello.

Anche Arianna Cirrincione, con una storia, svela il dramma dei bagagli. “Abbiamo finito in bellezza. Senza valigie“, ha scritto sui social la fidanzata di Andrea Cerioli.

LEGGI ANCHE—>Andrea Cerioli torna sui social e le prime foto sono un colpo al cuore

Stesso argomento anche per Awed. “Sapete come finisce quest’isola? Siamo arrivati a recuperare i bagagli e tutti i nostri bagagli sono fermi a Parigi. Nella mia valigia c’era anche il trofeo. Che bello essere tornati”, dice ironico il vincitore dell’Isola.