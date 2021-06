Avete mai visto Jacopo, il fratello di Damiano David dei Maneskin? Tra i due ci sono pochi anni di differenza e un’incredibile somiglianza.

Sapete che Damiano dei Maneskin ha un fratello più grande identico a lui? Si chiama Jacopo, è nato nel 1996 e pur essendo molto riservato, sta conquistando i fans dei Maneskin per l’incredibile somiglianza con il fratello che, a soli 22 anni, insieme agli amici Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha conquistato l’Europa e si appresta a conquistare anche il mondo con la musica.

Jacopo, invece, ha scelto un’altra strada rispetto al fratello. Di lui si sa davvero poco e, pur avendo un profilo Instagram pubblica, non condivide tanti post con i followers. Tuttavia, in rete, circolano alcune sue foto in cui si nota l’assoluta somiglianza tra Jacopo e Damiano.

Le foto del fratello e della mamma di Damiano David: Jacopo identico al frontman dei Maneskin

Jacopo e Damiano David si assomigliano come due gocce d’acqua. Jacopo, tre anni più grandi di Damiano, non si mostra molto sui social, ma le foto pubblicate sul suo profilo Instagram in cui appare accanto a Damiano evidenziano gli stessi lineamenti. I fans, inoltre, hanno anche scovato una foto in cui Damiano appare accanto alla mamma. Anche con lei la somiglianza è evidente come sottolineano tutti gli ammiratori dei Maneskin.

Esattamente come Damiano, anche Jacopo è un grande tifoso della Roma. I fratelli David, infatti, come potete vedere qui in basso, si mostrano insieme accanto al loro idolo Francesco Totti. Come Damiano fidanzato con Giorgia Soleri, anche Jacopo ha una fidanzata che dovrebbe chiamarsi Alice.

Sia Damiano che Jacopo assomigliano alla mamma, assistente di volo come il padre del frontman dei Maneskin. I genitori di Damiano sono molto riservati come quelli degli altri componenti dei Maneskin. Tuttavia, una fanpage è riuscita a scovare una foto in cui la mamma è insieme a Damiano e Jacopo.

Voi che dite? Chi assomiglia di più alla mamma? Damiano, Jacopo o entrambi?