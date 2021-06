Michele Merlo, ex cantante di Amici, continua a lottare per la propria vita. La famiglia aggiorna sulle sue condizioni: “Peggiora di ora in ora”.

La famiglia di Michele Merlo dirama un comunicato ufficiale per aggiornare sulle sue condizioni. L’ex cantante di Amici è ricoverato nel reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’Urgenza a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una Leucemia Fulminante improvvisa e, ad oggi, le sue condizioni sarebbero gravissime.

Michele Merlo sta lottando per la propria vita come fa sapere la famiglia che sta ricevendo l’affetto di amici, colleghi e fans di Michele.

Il comunicato della famiglia sulle condizioni di Michele Merlo: “Peggiora di ora in ora”

Attraverso i propri consulenti, come riporta l’Ansa, la famiglia Merlo ha diramato un comunicato con nuovi aggiornamento sullo stato di salute di Michele a cui Maria De Filippi e la redazione di amici hanno lanciato un messaggio di forza e incoraggiamento.

“I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora“, fa sapere la famiglia del cantante.

“Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”, si legge ancora nella nota.

LEGGI ANCHE—>Michele Merlo in gravi condizioni: il comunicato della famiglia e l’ultimo post dell’ex di Amici

La famiglia, inoltre, ha aggiunto di “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Tanti i messaggi di amici, colleghi e vip per Michele tra i quali anche quello di Shady, l’ex fidanzata che aveva conosciuto durante la comune esperienza ad Amici. “Mando una preghiera”, avrebbe scritto Shady come fa sapere il portale Gossip e Tv.

Ancora una volta, la redazione di Chedonna si unisce alle preghiere per Michele.