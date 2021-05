Damiano David e Giorgia Soleri a pranzo in Toscana prima della partenza del frontman dei Maneskin per Rotterdam per l’Eurofestival.

Damiano David e Giorgia Soleri sono ormai usciti allo scoperto. La coppia, dopo aver ufficializzato la storia che hanno protetto per quattro anni, domenica scorsa, si è concessa un pranzo in Toscana in compagnia di un’amica della modella. La presenza del frontman dei Maneskin e della fidanzata non è passata inosservata.

Sui social, infatti, sono stati pubblicati foto e video in cui Damiano si concede ai fans per una foto ricordo. Prima di partire per Rotterdam insieme agli altri Maneskin, dunque, Damiano si è concesso una giornata di relax con la fidanzata.

Damiano David e Giorgia Soleri innamorati in Toscana prima della partenza dei Maneskin per l’Eurofestival

Belli, giovani e innamorati. Giorgia Soleri e Damiano David, dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore con una foto scattata un po’ di tempo fa in cui lei sfoggiava il caschetto biondo e lui i capelli lunghi, si sono concessi una domenica lontani da Roma godendosi un pranzo in Toscana, precisamente a Casale Marittimo come fa sapere il Corriere Fiorentino. La coppia, in compagnia di un’amica, ha pranzato in un casale a pochi chilometri da Bolgheri, in provincia di Pisa.

La domenica trascorsa in Toscana è stata raccontata da Giorgia sui social attraverso una serie di foto e video, ma nessuna foto in compagnia del fidanzato Damiano che, diversamente dalla fidanzata che è sempre molto presente sui social, pubblica raramente.

Molto schivo e riservato, sin da quando ha raggiunto il successo e la popolarità, Damiano ha sempre protetto la propria vita privata. Dopo aver trascorso la giornata in Toscana, la coppia è tornata a Roma. Damiano, infatti, insieme a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi è in partenza per Rotterdam dove il 13 maggio è prevista la prima prova sul palco dell’Eurofestival 2021 dei Maneskin che rappresentano l’Italia con il brano Zitti e buoni con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021.

La finale dell’Eurofestival sarà trasmessa sabato 22 maggio, in prima serata, su Raiuno.