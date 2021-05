Damiano David, frontman dei Maneskin, ha rivelato dopo 4 anni chi è la sua fidanzata, Giorgia Soleri. Ma su Instagram di lei si scopre un retroscena molto doloroso

Damiano David, il bellissimo frontman dei Maneskin, il gruppo che ha trionfato a Sanremo, ieri, tramite una stories, ha rivelato dopo 4 anni di mistero chi è la sua fidanzata.

Molte, negli ultimi mesi, erano le ‘presunte’ fidanzate attribuite all’artista romano, sempre molto schivo e riservato sulla sua vita privata. Non sappiamo come mai Damiano e Giorgia, questo è il nome della sua compagna, abbiano voluto mantenere il segreto per tutti questi anni e svelare solo ora al mondo intero il loro legame.

I due, nella storia pubblicata da Damiano su Instagram, appaiono abbracciati e felici, pronti a gridare al mondo intero quanto sia forte il loro legame. Una semplice frase accompagna la foto dei due innamorati ‘Dopo quasi 4 anni si può dire no?’ (clicca qui per vedere la foto dei due).

Giorgia Soleri, fidanzata Damiano David dei Maneskin: ‘Sono 8 anni che ci soffro’

Giorgia Soleri vanta su Instagram quasi 130mila follower e così si descrive sul social fotografico più cliccato del mondo: “poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana. nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.

Giorgia ha una bellezza quasi retrò: capelli mori e a caschetto, pelle chiara e perfetta, labbra spesso rosse fuoco, tatuaggi su quasi tutto il corpo ed uno sguardo magnetico. All’apparenza una ragazza felice e sorridente ma, scorrendo il suo account Instagram, ci siamo imbattuti in una foto in cui Giorgia è in lacrime, il volto sofferente e delle parole che solo alcune donne possono capire bene.

Giorgia in questo post, pubblicato il 19 Ottobre del 2020, racconta un aspetto della sua vita difficile da esprimere, a volte chi non lo fa lo omette per vergogna, per paura di essere giudicata, per paura di non essere compresa. Ma la fidanzata di Damiano ha deciso di tirare fuori questo ‘mostro‘ che le ha segnato gli ultimi 8 anni della vita, facendola soffrire, facendola sentire ‘sbagliata’, fino a quando non ha capito il nome di questo mostro.

Vulvodinia, cosa è

Giorgia, come racconta nello straziante post, soffre di Vulvodinia. Ma cosa è questa malattia? Come leggiamo sul sito MyPersonalTrainer, la Vulvodinia delinea una percezione dolorosa cronica d’interesse vulvare, caratterizzata da bruciore, irritazione, gonfiore ed arrossamento, condizione che ben si differenzia dal prurito.

I problemi legati alla Vulvodinia, continua il portale, sono stati rivalutati soltanto negli ultimi anni: nonostante la vera e propria esplosione di interessamento attuale, la vulvodinia rimane infatti ancora un difficile problema che tormenta medici, sessuologi e ginecologi, incapaci di trovare una spiegazione univoca.

I sintomi di questa malattia leggiamo essere: