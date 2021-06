Tutti gli ingredienti che avanzano in cucina possono essere trasformati in altro, anche in un dolce. Provate il ciambellone con il cioccolato di riciclo, causa dipendenza

Ma chi l’ha detto che le ricette di riciclo non sono anche creative oltre che golose? Ve lo dimostriamo preparando il ciambellone con il cioccolato di riciclo, un dole sofficissimo da mangiare per colazione oppure a merenda.

Certo, l’idea nasce dalle uova di Pasqua avanzate. Ma in realtà possiamo anche comprare del cioccolato apposta solo per questa ricetta , perché è talmente buona che merita l’investimento. La ricetta vincente è quella di mescolate il cioccolate al latte con quello fondente e poi unitelo agli altri ingredienti, sentirete che bontà

Ciambellone con il cioccolato di riciclo, conservazione e ricetta

Il ciambellone con il cioccolato di riciclo può essere conservato per un massimo di tre giorni a temperatura ambiente sotto una ca pana di vetro oppure un un contenitore ermetico, ,meglio se avvolto nella pellicola.

Ingredienti:

300 g di cioccolato al latte e fondente

250 g di farina 00

180 ml di latte intero

120 g di zucchero

120 g di burro

1 pizzico di sale

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

Spezzettate 250 gramnmi di cioccolato con le mani, versatelo in un pentolino e fatelo sciogliere dolcemente insieme al burro. Quando è diventato bello liscio e fluido, spegnete il fuoco e tenetelo da parte per la seconda fase

A parte, aiutandovi con le fruste elettriche in una ciotola sbattete le uova a temperatura ambiente insieme allo zucchero. Una colta che sono ben inglobati, aggiungete anche la farina setacciata, il lievito, il latte e poi il cioccolato con il burro fuso.

Mescolate per bene con un cucchiaio di legno o una spatola da dolci, poi versate l’impasto in uno stampo per ciambelle precedentemente imburrato e infarinato. Infine spezzettate altri 50 grammi di sulla superficie.

Infornate a 180°, in forno preriscaldato, per circa 45 minuti. Quando il ciambellone con il cioccolato di riciclo è pronto, sfornatelo e aspettate che sia tiepido per sfornarlo e portarlo in tavola.