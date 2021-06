Scopri la torta dell’estate, fresca e golosa, e il suo ingrediente segreto che farà a dir poco la differenza.

Estate per chi cucina vuol dire spesso niente forno e ciò a volte si traduce in una carenza di dolci, una forte limitazione del reparto pasticceria nelle nostre cucine.

In estate finiamo così per affidarci a frutta e gelato ma forse qualche cosa in più si potrebbe fare.

Con i giusti ingredienti infatti possiamo realizzare una torta non solo golosa ma anche super fresca e perfetta per le giornate più torride e le serate più afose. Scopriamo insieme qual è l’ingrediente a cui affidarsi per questo dolce a prova di estate.

La torta dell’estate ha un ingrediente segreto

Andiamo a preparare una variante della classica cheesecake, si chiama Key lime pie e, neanche a dirlo, l’ingrediente base che farà la differenza sarà il lime, agrume fresco e leggero che fa subito pensare all’estate.

Vediamo subito insieme la ricetta passo dopo passo.

Ingredienti:

250 g di biscotti al cioccolato (vegan se preferiamo);

120g di burro vegetale.

Per fare la crema:

latte di cocco, 1 lattina;

succo di 2 lime e scorza grattugiata;

½ cucchiaino di matcha;

280 ml di latte di mandorla;

5 cucchiai di amido di mais;

4 cucchiai di zucchero a velo.

Iniziamo amalgamando con il burro i biscotti precedentemente tritati nel mixer. Compattiamo il composto sul fondo di uno stampo a cerniera foderato con carta forno. Pressiamo con cura e mettiamo il tutto in frigorifero a riposare.

In un pentolino scaldiamo a fuoco dolce il latte di cocco e aggiungiamo poi il succo dei lime. A parte amalgamiamo latte di mandorla, amido, zucchero e matcha e versiamo nel composto di latte di cocco e lime. Cuociamo per qualche minuto, fino a quando il composto non si sarà addensato e poi facciamo raffreddare. Versiamo ora la crema sulla base di biscotti e decoriamo con le fette di lime precedentemente tagliate e ben lavate.

Lasciamo riposare in frigo per qualche ora e saremo pronte per servire a amici e familiari. Mi raccomando, ben fresca!