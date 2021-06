Isola dei famosi 2021, chi sarà il vincitore tra Matteo, Ignazio, Andrea, Beatrice, Awed e Valentina? I pronostici dei bookmakers.

Il giorno della finalissima dell’Isola dei Famosi 2021 è alle porte. Lunedì 7 giugno, Ilary Blasi, con gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, condurrà la finalissima della quindicesima edizione del reality show.

Per la prima volta, il vincitore sarà decretato in Honduras. Per rispettare le norme anti-covid, infatti, non è stato possibile far rientrare in Italia i naufraghi per poter eleggere il vincitore nello studio di Milano, ma chi vincerà tra Matteo, Andrea, Ignazio, Valentina, Beatrice e Awed?

Secondo i bookmaers, potrebbe esserci un testa a testa. Andiamo a vedere tra chi.

Isola dei Famosi 2021, i pronistici sul vincitore

A contendersi la vittoria dell’Isola dei Famosi 2021 saranno Matteo Diamante, Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Valentina Persia, Beatrice Marchetti e Awed. Solo un naufrago, tuttavia, dopo mesi di permanenza sull’Isola dove tutti i concorrenti hanno perso molti chili a causa del poco cibo che avevano a disposizione, potrà trionfare.

LEGGI ANCHE—>Valentina Persia crolla all’Isola dei Famosi 2021: lacrime e disperazione. Fan increduli

I grandi favoriti per la vittoria della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi non sono Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez che sbarcherà in Honduras insieme ad Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, è dato come vincitore 3,75. Molto più alta la quota di Andrea Cerioli. La vittoria dell’ex tronista di Uomini e Donne vale 8 volte la posta. La vittoria di Valentina Persia, invece, è quotata a 10,00.

I grandi favoriti per vincere l’Isola dei Famosi 2021, dunque, sono Matteo, Awed e Beatrice Marchetti. Partiti come i meno famosi della quindicesima edizione del reality show, hanno conquistato il cuore del pubblico. Beatrice, eliminata al primo televoto, dopo aver accettato la sfida di restare da sola sull’Isola, è riuscita ad arrivare in finale. La sua vittoria è quotata a 3.50.

La vittoria dell’ex pupo Matteo, invece, è quotata a 3,50. Il grande favorito, dunque, resta Awed il cui trionfo vale 3 volte la posta. A vincere la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, dunque, sarà davvero Awed come prevedono gli esperti di Stanleybet.it o ci sarà qualche sorpresa dell’ultimo momento? Lo scopriremo domani sera durante la finalissima.