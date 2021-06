Victoria e Damiano dei Maneskin da urlo: la foto fa impazzire i fan

Victoria e Damiano dei Maneskin non si fermano più: numeri da urlo sui social e il selfie che sta facendo impazzire i fan.

Victoria e Damiano dei Maneskin non si fermano più. Il cantante e la bassista della band romana sono sempre più seguiti sui social dopo il successo che i Maneskin hanno ottenuto all’Eurovision 2021.

Il numero dei followers continua ad aumentare così come quello di Ethan Torchio e Thomas Raggi che, per ora, sono i meno seguiti. Damiano ha ormai superato i 3,1 milioni di followers mentre Victoria è seguita da 1,6 milioni di followers. 894mila i followers di Ethan mentre Thomas ne ha 732mila.

Legati da un’amicizia pura e profonda, è bastato un selfie di Victoria e Damiano per far esplodere i social. Sin dai tempi di X Factor, i fans hanno amato il legame che c’è tra la bassista e il cantante dei Maneskin. Un legame che, con il temo, è diventato sempre più forte.

Il selfie di Victoria e Damiano dei Maneskin che ha fatto impazzire tutti

Con la foto che vedete qui in alto, pubblicate sia tra le storie della pagina ufficiale dei Maneskin che tra quelle del profilo personale di Damiano, i fans della band romana sono impazziti. Per celebrare l’uscita del merchandising, sold out dopo soli 28 minuti, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas hanno regalato diverse foto ai fans.

Tra le più apprezzate c’è sicuramente quella che vedete qui in alto. A mandare in tilt i social è stata la bellezza della foto e gli occhi azzurri di Victoria. Su Twitter, tantissimi utenti hanno sottolineato la bellezza dell’immagine in questione aggiungendo di essere innamorati del rapporto di amicizia che hanno Damiano e Victoria.

LEGGI ANCHE –> Victoria De Angelis, la forza dei Maneskin: dal dolore al trionfo europeo

Un’amicizia che, in realtà, unisce non solo Damiano e Victoria, ma anche Ethan e Thomas. Tutti e quattro, infatti, sono legatissimi. Come una famiglia, lavorano duramente per raggiungere insieme tutti gli obiettivi musicali che hanno in mente e condividono tutto, esultando per le vittorie che stanno raccogliendo.

E CHE CAZZO OGGI IO DEVO STUDIARE VE LO FICCATE IN QUELLA TESTOLINA???? SONO TROPPO BELLI #maneskin pic.twitter.com/snDwQkFdI9 — åurorå_må (@Aurora_4_) May 31, 2021

Oggi é stato proprio il giorno perfetto per essere fan dei Måneskin ❤️#Måneskin #Maneskin pic.twitter.com/h3Ytde6TpS — Angy Måneskin vincono l’ESC (@Angy__Fa1) May 31, 2021

ma prendiamoci un secondo per ammirare la bellezza di sti due ao #maneskin #damianodavid #victoriadeangelis @thisismaneskin pic.twitter.com/gVXGU1Hq9N — s e r e n a ♡ (@_Sereeeeee) May 31, 2021

L’amicizia tra Damiano e Victoria, tuttavia, è particolarmente amata dai fans che, durante la finalissima dell’Eurovision 2021 dove i Maneskin hanno trionfato con “Zitti e buoni”, hanno prontamente immortalato la caduta che ha visto protagonisti Damiano e Victoria mentre esultavano.