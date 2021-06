Fuga d’amore per Stefano De Martino | Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez | Caso Gemma Galgani

Stefano De Martino ha trascorso un weekend pieno d’amore, mentre Vera Gemma non le ha mandate a dire a Cecilia Rodriguez.

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo ogni suo gesto non passa di certo inosservato di fronte agli occhi indiscreti di chi si occupa della cronaca rosa. Il giudice di Amici di Maria De Filippi ha scelto di scappare in una romantica fuga d’amore. Con la sua nuova fiamma? Ma certo che. Stefano De Martino è stato con l’unico amore della sua figlia: suo figlio Santiago

Cecilia Rodriguez critica Vera Gemma e Stefano De Martino al settimo cielo con Santiago

Dal romantico weekend di Stefano De Martino, passiamo ad un’altra notizia tutt’altro che romantica. Cecilia Rodriguez, senza mezzi termini, ha criticato l’aspetto fisico di Vera Gemma e quest’ultima, che di certo non le manda a dire, ha risposto a tono, menzionando perfino la sorella maggiore Belen. Dalle “nemiche” della tv passiamo agli Amici del palcoscenico.

LEGGI ANCHE –> Can Yaman, chi sono le fidanzate dell’attore di Mr Wrong prima di Diletta Leotta? Tutte famose

Nonostante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi sia terminata da qualche tempo, si continua a parlare degli allievi di Maria De Filippi. Giulia Stabile, vincitrice di quest’edizione, ha scelto di pubblicare alcuni video inediti, che il pubblico non ha mai visto prima per mostrare loro cos’è realmente successo in casetta. Impossibile non menzionare nemmeno il gesto romantico di Luca Argentero che prima delle tanto attese nozze ha deciso di stupire la sua compagna Cristina Marino durante il giorno del suo compleanno.

“È stata un’esperienza entusiasmante” IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe un saluto speciale dai protagonisti di #UominieDonne! 🤩☀️ https://t.co/zoMnyg06w7 — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2021

Per ultima, ma non per importanza, c’è Gemma Galgani. L’indiscussa protagonista di Uomini e Donne è stato l’argomento di alcune dichiarazioni rilasciate da un’ex dama, che è convinta che la dama di Torino faccia ancora parte del dating show di canale 5 soltanto perché sfruttata da molti dei suoi corteggiatori che sceglierebbero di corteggiarla soltanto per avere un minimo di visibilità in più.