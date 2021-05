Damiano e Victoria dei Maneskin: esultano e cadono insieme dopo il trionfo, video

Damiano e Victoria dei Maneskin esultano e cadono insieme dopo la vittoria all’Eurovision: il video fa impazzire i fan.

Il video della caduta di Damiano e Victoria dei Maneskin mentre raggiungevano il palco per ritirare il premio per la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 è diventato virale e sta facendo impazzire i fans.

Mentre Ethan era incredulo e Thomas piangeva, Damiano e Victoria hanno regalato un momento divertente ai fans che, dopo aver visto la scena in tv, hanno pubblicato il video sui social facendolo diventare virale. Legati da un’amicizia profonda, Damiano e Victoria sono caduti insieme mentre raggiungevano il palco. Entrambi non sono riusciti a trattenere il sorriso mentre, dopo essersi rialzati, hanno raggiunto il palco.

Il video della caduta di Damiano e Victoria dei Maneskin mentre esultano per la vittoria dell’Eurovision 2021

Victoria ha regalato i momenti che vedete nella foto qui in alto ai fans. Tuttavia, sui social, è diventato virale un video in cui la bassista e il cantante dei Maneskin cadono dopo la proclamazione del vincitore dell’Eurovision.

Dopo aver ascoltato il risultato e aver festeggiato con tutta la delegazione italiana, i Maneskin sono stati chiamati sul palco dell’Eurovision 2021 per ritirare il premio ed esibirsi nuovamente. Damiano, mentre camminava, rendendosi conto dell’assenza di Victoria, è tornato indietro per recuperarla invitandola a salire a cavalluccio. Per il forte entusiasmo, però, Victoria e Damiano sono caduti. Dopo essersi rialzati, Damiano ha preso in braccio Victoria portandola verso il palco.

LEGGI ANCHE—>Il mondo s’inchina ai Maneskin dopo l’Eurovision: il sogno di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

I due, poi, insieme a Thomas ed Ethan, non hanno trattenuto la gioia lasciandosi andare ad urla di felicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måmmeskinofficial fan club (@mammeskinofficial)

Il video che vedete qui in alto è stato pubblicato tra le storie di Instagram anche da Victoria e Damiano. Sul palco, poi, durante l’esibizione post vittoria, oltre ad aver candidato la versione originale di “Zitti e Buoni” con le parole “cogl*oni” e “caz*o”, eliminate per rispettare il regolamento dell’Eurovision, Damiano ha abbracciato sul palco Victoria in un clima di festa generale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@maneskinofficialfanclub)

Tra le lacrime di gioia, dunque, non è mancato il momento per ridere insieme al termine di una serata storica e memorabile non solo per i Maneskin, ma per tutta la musica italiana.