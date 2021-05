Per le donne dall’anima rock il punk, o il metal, prima di uno stile nel vestire, sono un modo di essere che si ha da tutta la vita. Per chi a questo genere musicale si è avvicinata di recente e per chi invece si è interessata dopo la meritata vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest di ieri sera, consigliamo i capi base per un look da vera ragazza del rock.

Lo stile rock è cool da quando questo genere musicale ha fatto la sua comparsa all’inizio degli anni Sessanta nel Regno Unito e negli Stati Uniti ed oggi torna nuovamente ad imporsi nel nostro Paese grazie ai Maneskin (vestiti da Etro) che hanno trionfato all’Eurovision con il brano “Zitti e Buoni”. Lo si vedrà sempre più sulle riviste ed in città, ecco perché oggi vi proponiamo i capi base per essere vere ragazze rock.

Capi d’abbigliamento base per uno stile 100% rock

Iniziamo con la maglia in cotone a maniche corte firmata Vivienne Westwood. Si parte in modo “soft” visto che si tratta di una t-shirt bianca con una scritta nera dipinta “Lady Punk” e costa 165 euro. Per le calde giornate estive un’ottima idea sono gli shorts grigi in jeans – decisamente più economici – del brand spagnolo Bershka. Il prezzo è infatti di 29,99 euro e la doppia gradazione li rende unici rispetto all’infinità di pantaloncini sulla stessa linea proposti da altri marchi low cost. Già nel sito viene specificato che trattandosi di un capo a vita alta che veste poco è meglio propendere per una tagli in più rispetto al solito.

Per uno stile rock anche di sera rinunciare ad essere brillanti è escluso. Il top hazel di Lace & Beads (69,99 euro) è realizzato in tulle con applicazioni floreali di pietre e paillettes e strass, la chiusura è sulla schiena dove la cerniera risalta volutamente dividendo in due parti uguali la decorazione. Versatile, questo top sarà elegante se portato sotto il più classico tailleur e “totally rock” se si opterà per il giusto paio di jeans – come quelli nella foto seguente -.

La gente parla ed il vostro look rock non passerà di certo inosservato. I jeans di Amapò sono scontati del 20% e di trovano su Farfetch a 135 euro. Il modello è skinny rocker three in colore nero e sono in cotone, la vestibilità è quindi slim. I dettagli strappati danno il tocco che ci piace e, le più coraggiose, possono sentirsi libere di aggiungere una cintura con catena compatta argentata od un paio di spille glamourous.

Ovviamente a tutto ciò vanno aggiunti gli anfibi, dai Dr. Martens – che non passeranno mai e poi mai di moda – alle proposte più recenti (e costose) di Prada con pochette annesse o agli stringati Dior. Tutto rigorosamente total black.

Silvia Zanchi