In soli quindici minuti una pizza fatta in casa perfetta, golosa e filante può essere ottenuta grazie a un semplice ingrediente segreto.

La pizza perfetta è solitamente legata a una lavorazione lunga e meticolosa, una lievitazione di circa 24 ore, le famose pieghe e poi un’accorta cottura in forno. Proprio come vi avevamo spiegato in Impasto e cottura, i segreti per una perfetta pizza fatta in casa senza sbagliare.

E se ci venisse voglia di una buona pizza all’ultimo minuto, meglio rinunciare sin da subito? Decisamente no, qualche escamotage esiste solo a patto però di avere il giusto ingrediente e saperlo usare correttamente. Scopriamo meglio di che cosa stiamo parlando.

L’ingrediente segreto per una pizza soffice e filante in 15 minuti

La pizza che vi proponiamo oggi, grazie all’aggiunta di un particolare ingrediente, non richiederà alcuna lievitazione.

Quella che otterremo sarà una pizza soffice, gustosa e filante a cui proprio nessuno riuscirà a resistere. Vediamone allora intanto gli ingredienti:

125 gr di farina 00;

135 gr di yogurt greco bianco;

5 gr di lievito istantaneo per torte salate;

1/2 cucchiaino di sale.

In una ciotola ben capiente inseriamo la farina, il lievito e il sale. Cominciamo a girare e, infine, aggiungiamo lo yogurt.

Quando si sarà formata una palla compatta, copriamo con la pellicola per alimenti e lasciamo riposare 5 minuti a temperatura ambiente.

Ora possiamo adagiare l’impasto su un foglio di carta da forno e stenderlo fino ottenere uno spessore di 4 mm circa.

Condiamolo come più ci piacerà e facciamo cuocere in forno ben caldo a 200° per circa 20 minuti: i primi 5 minuti nella parte bassa del forno e poi nella parte medio-alta.

Ora siamo pronte per gustare la nostra pizza veloce, golosa e soffice. Ma che cosa ha fatto la differenza? La combinazione di lievito istantaneo e yogurt, una scelta particolare e che in pochi pensano di poter sfruttare ma dal risultato assicurato: il primo ingrediente farà si che l’impasto cresca in breve tempo, il secondo invece garantirà un risultato finale particolarmente soffice.

Provare per credere!