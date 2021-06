Sarah Felberbaum, chi è la moglie di De Rossi: età, altezza, carriera e Instagram

Sarah Felberbaum è un’attrice italiana legata all’ex centrocampista, nonché capitano della Roma, Daniele De Rossi.

Sarah Felberbaum è una nota attrice italiana, celebre anche per la sua relazione con l’ex mediano della Roma Daniele De Rossi. Un rapporto, quello con l’ex capitano giallorosso, che è stato sempre importante nella sua vita. Passato recente che l’ha portata ad evolversi anche sentimentalmente: l’attrice ha, infatti, seguito il proprio marito in Argentina nella parentesi al Boca Juniors mettendo in stand-by la propria carriera.

Nome: Sarah Felberbaum

Data di nascita: 20 febbraio 1980

Età: 41 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice, conduttrice televisiva

Luogo di nascita: Londra

Altezza: 173 cm

Peso: 64 kg

Profili social: Instagram

Sara Felberbaum carriera

Sarah, dal canto suo, ha sempre avuto offerte importanti non solo dal punto di vista cinematografico, ma anche sul piano estetico: lei è modella. Posizione che le permette di essere sempre in prima linea con i brand più importanti. Sentiero che inizia a coltivare anche De Rossi, l’ex centrocampista di Ostia è oltretutto un’icona di stile: peculiarità che gli ha permesso di misurarsi, nell’ultimo periodo, con campagne pubblicitarie per accessori e prodotti di bellezza maschile.

Il rapporto tra la Felberbaum e Daniele De Rossi è solido e costante: al punto che l’ex calciatore la asseconda nella propria carriera proprio come lei ha fatto con lui quando giocava. L’interprete ha lavorato con i più grandi: da Toni Servillo a Massimiliano Bruno ed ha anche esperienze televisive con “Stasera casa Mika” e “Sky cine news”, striscia d’informazione cinematografica dove si distingue nei panni di conduttrice.

Vita privata e Instagram

Ha anche condotto battaglie sociali importanti come la lotta contro l’anoressia e alcune battaglie sulla consapevolezza dei disturbi alimentari. È una persona molto social: presente su Instagram con ben 276 mila follower.