Ti piacciono i dolci cremosi? Prova questa cheesecake proteica!

Se ami i dolci cremosi e i dessert golosi, devi assolutamente provare questa cheesecake proteica da gustare senza troppi sensi di colpa!

La cheesecake è entrata ormai a gamba tesa nella vita degli italiani, un dolce che viene consumato spesso e in diverse occasioni, soprattutto durante la bella stagione perché è una torta fredda che rappresenta il giusto mezzo tra la classica torta ed un gelato.

Una base biscottata, farcita da una crema ricca di gusto e corpo che è poi decorata con un topping, nella maggior parte a base di frutta, cioccolato o caramello. Una torta golosa ma anche ricca di grassi, zuccheri e carboidrati e che non tutti possono gustare a cuor leggero.

Se però non volete rinunciare ad una pausa dolce, ecco la ricetta per preparare una buonissima cheesecake proteica che potrà essere gustata anche da chi è molto attento alla linea o segue un’alimentazione controllata.

Come preparare una Cheesecake proteica light ai fichi

Se siete degli amanti della cheesecake ma non volete concedervi uno ‘strappo alla regola’ gustando la classica ricca di grassi e zucchero, ecco la ricetta della Cheesecake proteica light ai fichi, un dolce senza uova, zucchero e burro e che non dovrà nemmeno essere cotta in forno!

Scopriamo la ricetta della Cheesecake proteica ai fichi, condivisa sul canale You Tube ‘MypersonaltrainerTv’, una ricetta che conquisterà il vostro palato al primo assaggio!

Protagonisti ufficiali di questa cheesecake proteica, i fichi! Ma andiamo a scoprire tutti gli altri ingredienti della ricetta:

Per la base

-100 g di muesli senza zucchero

-20 g di olio di cocco

-30 g di albicocche secche

Per la crema

-250 g di ricotta magra

-300 g di tofu

-50 g di proteine del siero del latte

-100 ml di latte scremato

-4 g di colla di biologico

Per la copertura

-300 g di fichi freschi o di fichi fioroni

-il succo e la scorza di un limone biologico

-2 cucchiai di aceto balsamico

Non vi resta che seguire il video tutorial per preparare questa bellissima e golosa cheesecake proteica ai fichi perfetta da gustare per una merenda estiva o anche per festeggiare un evento speciale in famiglia o tra amici.