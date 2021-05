Plumcake Paradiso: il dolce light, morbido e delicato

Il Plumcake Paradiso, un dolce perfetto per la colazione ma anche per la merenda di tutta la famiglia. Delicatamente aromatizzato al limone e morbido.

Il plumcake è senza dubbio uno dei dolci per la colazione più amati e preparati. Lo Yogurt, l’ingrediente protagonista della ricetta, capace di rendere l’impasto soffice e incredibilmente buono. In questo Plumcake Paradiso, lo yogurt aromatizzato alla vaniglia si sposerà con l’aroma di limone in un connubio davvero goloso e delicato.

Scopriamo tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare questo dolce perfetto da servire per la colazione o da servire a merenda magari accompagnato da un bicchiere di latte di mandorla o da una tisana. Non vi resta che scoprire tutti gli ingredienti ed il procedimento per preparare questo Plumcake Paradiso che conquisterà il palato al primo assaggio!

Plumcake Paradiso: gli ingredienti ed il procedimento per prepararlo

La ricetta del Plumcake Paradiso è frutto della creatività della food blogger _candy_healthy_ che ce la presenta come un dolce da provare assolutamente:

“..soffice, morbido e delicato..! Queste sono le caratteristiche del plumcake paradiso. Un dolce profumato al limone, super morbido e senza uova e senza burro!!

Per una pausa/colazione soffice e profumata!”

Gli ingredienti

Per preparare il Plumcake Paradiso, avrete bisogno di:

“-300g Farina

-70g zucchero di canna e 70g di eritritolo

-300g yogurt magro alla vaniglia

-120 ml di olio di semi

-100ml di latte

-Scorza di limone + aroma al limone

-Una bustina di lievito per dolci”

Il procedimento

“In una ciotola unire tutti gli ingredienti (il lievito solo alla fine), mescolare e versare in uno stampo per plumcake da 25/27 cm. Cuocere in forno ventilato a 180º (o statico a 190º) x 40/45 min. Fare la prova stecchino, sfornare e lascare raffreddare. Servire con una spolverata di zucchero a velo et voilà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

