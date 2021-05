Pulire bene i bicchieri di cristallo sarà più semplice con questi trucchi. Devi assolutamente provarli, funzionano! Risparmierai tempo e fatica.

Non c’è casa davvero bella senza i soprammobili giusti. Moderni o in stile classico, sono perfetti per dare un tocco più elegante all’ambiente. Per i materiali, c’è l’imbarazzo della scelta: si spazia dall’ottone all’argento, dalla ceramica al plexiglass, dal vetro al silver plate fino ad arrivare al cristallo.

Gli oggetti in cristallo come bicchieri, vasi, vassoi, lampadari e portagioie sono quelli più delicati. Attirano molta polvere e vanno puliti periodicamente, per ritrovare la lucentezza originaria. Per i soprammobili, è sufficiente anche un lavaggio al mese. Invece, i bicchieri di cristallo, andrebbero lavati prima e dopo l’utilizzo.

Ad occhio nudo, è difficile cogliere le differenze tra vetro e cristallo. Il vetro è più facile da lavare, costa meno ed è riciclabile al 100%. Inoltre, è più spesso e resistente. Il cristallo, invece, è più pregiato e sottile. Si distingue dal vetro per la sua sua brillantezza. Anche il suono è completamente diverso, parliamo di un vero e proprio tintinnio.

Di solito, sfoggiamo i migliori bicchieri di cristallo che abbiamo nelle occasioni che contano. Ma come si fa a mantenerli sempre brillanti? Ci sono 7 rimedi davvero infallibili. Ecco quali sono!

7 trucchi incredibili per pulire bene i bicchieri in cristallo

Vediamo insieme come fare per pulire a fondo bicchieri e altri oggetti in cristallo. L’obiettivo è ridare loro una nuova lucentezza. Non è un’impresa impossibile! Ecco 7 trucchi infallibili da provare. Funzionano davvero! Avrai un risultato perfetto in poche mosse. Li elenchiamo di seguito, distinguendo tra le diverse tipologie di oggetti.

Soprammobili in cristallo. Parliamo di lampadari, lampade, cornici, vasi e così via. Per prima cosa, devi spolverarli bene. Se serve, aiutati con un pennellino a setole morbide per raggiungere gli angoli più difficili. Fatto questo, bagna un panno morbido in una soluzione di acqua calda con 30 ml di detergente delicato e 7 ml di aceto bianco. Infine, strizza bene lo straccio, passalo sugli oggetti e il gioco è fatto!

Vassoi, ciotole e altri recipienti con apertura larga. Riempi l'oggetto da trattare con la soluzione fai-da-te appena descritta. Passa sul fondo un panno oppure una spugna morbida. Infine, svuota l'oggetto e risciacqua accuratamente con acqua calda.

Oggetti con apertura stretta. Parliamo, in particolare, di decanter e bottiglie. Riempi per metà l'oggetto da lavare con acqua calda. Aggiungi al suo interno dei gusci d'uovo ben frantumati. Afferralo e scuotilo energicamente. I frammenti di guscio rimuoveranno tutta la polvere. Infine, risciacqua bene con acqua calda.

Stoviglie e bicchieri di pregio . Rivesti il fondo del lavandino con uno straccio, per attutire eventuali urti. Da parte, prepara una soluzione d’acqua calda con 30 ml di detergente neutro e un mezzo bicchiere d’aceto bianco. Lava ogni singolo bicchiere usando un panno morbido imbevuto nella miscela. Infine, risciacqua e asciuga con un panno ben asciutto, per non lasciare aloni e pelucchi.

. Rivesti il fondo del lavandino con uno straccio, per attutire eventuali urti. Da parte, prepara una soluzione d’acqua calda con 30 ml di detergente neutro e un mezzo bicchiere d’aceto bianco. Lava ogni singolo bicchiere usando un panno morbido imbevuto nella miscela. Infine, risciacqua e asciuga con un panno ben asciutto, per non lasciare aloni e pelucchi. Per la pulizia di tutti gli oggetti in cristallo, in alternativa all’aceto, puoi usare il limone. Puoi preparare una soluzione con acqua calda e succo di limone, possibilmente in parti uguali. Il limone, come l’aceto, ha un elevato potere sgrassante e lucidante.

Puoi preparare una soluzione con acqua calda e succo di limone, possibilmente in parti uguali. Il limone, come l’aceto, ha un elevato potere sgrassante e lucidante. Il cristallo richiede un’asciugatura immediata, ricordalo! Non temporeggiare perché le macchie d’acqua si vedono subito sul cristallo. Per l’asciugatura, usa sempre un panno morbido di cotone, per non lasciare graffi.

Non temporeggiare perché le macchie d’acqua si vedono subito sul cristallo. Per l’asciugatura, usa sempre un panno morbido di cotone, per non lasciare graffi. Conserva bene gli oggetti lavati. Ti suggeriamo di riporli nelle confezione d’origine oppure su mensole o cristalliere, purché siano ben distanziati dagli altri soprammobili per evitare urti.

Con questi consigli, pulire il cristallo sarà un gioco da ragazzi. Seguili alla lettera e resterai soddisfatta!