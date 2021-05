Prova costume in arrivo? Questo è il periodo dell’anno dove tutte noi siamo alla ricerca di perdita di peso. Si sa che dopo aver fatto il cambio stagione, non appena provate ad indossare qualche capo dell’anno precedente e fa fatica ad entrare andiamo subito in crisi. Non è necessario, basta solo attivarsi per perdere pochi chili così da stare tranquille e la prova costume andrà bene. Noi di Chedonna vi diamo qualche piccolo consiglio su come perdere peso prima dell’estate.

Come perdere peso prima dell’estate

La voglia di perdere peso è già un primo passo avanti, adesso il secondo è di non avere fretta, non serve v stressate solamente e non gioverà al vostro organismo. Noi vi sveleremo alcuni consigli per poter perdere peso ma parlare con il medico è scelta migliore.

Si sa che il nutrizionista sarà di grande aiuto perchè studierà una dieta adatta a voi, in base all’età, stile di vita, chili da perdere ed eventuali patologie e intolleranze alimentari. Sono assolutamente sconsigliate diete fai da te perchè il più delle volte si può ingrassare anzichè dimagrire.

Ecco alcuni consigli utili da seguire.

-Muoversi. La prima regola la sedentarietà non aiuta anzi è deleterio per chi vuole perdere peso. Concedetevi delle passeggiate durante il giorno anche 30 minuti bastano, non immaginate neanche quanto benefici apporta, scopriteli.

-Bere tanto. Mai dimenticarsi di bere. L’idratazione è importante per tutti soprattutto quando si deve perdere peso. Soprattutto si deve bere prima dei pasti così l’aumento del volume gastrico non vi farà mangiare troppo. Inoltre non aspettate lo stimolo, bevete, ecco i trucchi per bere acqua durante il giorno.

-Concedersi uno sgarro ogni tanto. Privarsi di tutto non va bene ogni tanto concedetevi un dolce, ma sempre senza esagerare. Essere troppo rigidi non per nulla bene!

-Spuntini salutari. Sgranocchiate una carota, finocchio o costa di sedano, anche yogurt magro o biscotti secchi preparati in casa sono perfetti. Preferite cibi salutari e non snack confezionati che non sono sempre light!

-Primo piatto fresco e leggero. Evitate piatti di pasta troppo conditi, via libera a pasta integrale, riso o faro conditi con verdure e ortaggi. Perfetti anche per il pranzo fuori casa.

-Non saltare mai pasti. I chili si perdono anche mangiando regolarmente durante il giorno. Anzi se si saltano i pasti si rischia di arrivare più affamati ai pasti principali, ecco alcuni esempio di combinazioni alimentari che sono di aiuto.

-Concedersi poco pasti fuori casa. Si sa che se consumano spesso i pasti o la colazione fuori casa la probabilità di prendere peso è alta. In particolar modo se consumate il pranzo fuori casa per impegni lavorativi. Piuttosto portate il pranzo da casa.

Come ribadito questi sono consigli ma parlatene sempre con il nutrizionista!