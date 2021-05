Quando si decide di seguire una dieta per perdere peso è importante fare attenzione, si potrebbero commettere errori che vi faranno aumentare di peso. Ecco gli errori da evitare.

Sacrifici e limitazioni a tavola, ma nonostante tutto non riesci a perdere peso? Cosa sarà successo? Quando si inizia una dieta la probabilità di non avere subito successo è alta, soprattutto se non si rispetta la dieta oppure si è intrapreso una dieta fai da te. In questi casi la probabilità di prendere peso anzichè perderlo è frequente. Ma cerchiamo di capire quali sono gli errori frequenti e comuni che non fanno perdere peso.

Errori da evitare a dieta se non vuoi ingrassare

Prima di elencarvi i possibili errori da evitare quando si inizia la dieta è opportuno precisare che non bisogna mai intraprendere una dieta dimagrante senza aver consultato il medico.

Solo il nutrizionista potrà decidere di abolire o inserire nella dieta specifici alimenti. La dieta sarà studiata in base all’età, stile di vita, chili da perdere, intolleranze ed eventuali patologie. Potrebbe accadere che talvolta non si segue la dieta nel modo corretto concedendosi troppi sgarri o addirittura saltando i pasti o sostituendo alimenti a proprio piacimento. Scopriamo i possibili errori da evitare quando si segue una dieta.

-Mangiare velocemente. Accade spesso che si decide di mangiare mentre si lavora al pc, o si guarda la tv o si smanetta il cellulare. Ma diversi studi hanno confermato che quando si mangia velocemente e si è particolarmente distratti, si tende a mangiare di più. Quindi quello che avete nel piatto non vi basta e siete alla ricerca di altro. Tenete presente che solo dopo 20 minuti il cervello percepirà che siete pieni. Il trucco sta nel masticare più volte e facendo piccoli bocconi.

-Non bere acqua. Mai dimenticarsi di idratarsi quando si segue una dieta sana ed equilibrata. Si deve bere anche quando non si ha lo stimolo, inoltre sarebbe opportuno bere acqua prima di iniziare i pasti, perchè si aumentare il volume gastrico. Inoltre si percepisce subito un senso di sazietà. Ecco i trucchi per bere acqua durante il giorno. Potete iniziare già dal mattino, appena svegli, basti pensare che sono passate almeno 7-8 ore dall’ultima volta che avete bevuto.

-Non essere attivi. Una vita sedentaria e poco attiva potrebbe essere deleterio se siete alla ricerca di perdita di peso. Quindi svolgete una regolare attività fisica, anche una passeggiata di soli 30 minuti al giorno va bene se non avete tempo di dedicarvi ad una particolare attività fisica.

-Mangiare spesso con amici. Se si è abituati ad avere una vita molto attiva con amici e si mangia spesso fuori casa o si organizzano frequentemente pranzi, cene e apertivi a casa si tende a mangiare di più. Tutto ciò potrebbe farvi aumentare chili, soprattutto se si servono piatti calorici e si uso spropositato di bevande alcoliche e gassate.

-Non dormire bene. Il sonno è di grande aiuto perchè permette il corpo di riprendersi dopo un’intensa giornata. Occorrono in media dalle 7-8 ore a notte, ma il sonno deve essere consecutivo!

-Utilizzare piatti grandi. Sembrerà banale ma se si usano dei piatti molto grandi per impiattare si tende a mangiare di più. Uno studio, come riportato da Ok-Salute, “le persone che mangiano in piatti grandi non fanno caso al fatto che mangiano troppo. Si limitano a pensare che hanno mangiato un piatto di pasta. In realtà in media si mangia il 16% di calorie in più”.

-Scegliere cibi con poche fibre. Le fibre si trovano in molte vegetali, sono di grande aiuto perchè aumentano il volume gastrico e di conseguenza saziano prima.

-Consumare troppi cibi light. Mangiare spesso alcuni cibi light possono farci aumentare di peso. Preferite cibi leggeri, con pochi grassi, ma buoni, zuccheri semplici. Ma talvolta si è indotti a scegliere cibi light pensando che ci possano far ingrassare ma possono far aumentare il peso corporeo, scopri qualcosa in più, così farai più attenzione!

(Fonte:Ok-Salute)