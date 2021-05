Vuoi una relazione di coppia sana? Ecco gli errori che non devi commettere

Essere in coppia e mantenere nel tempo una relazione sana è una sfida ardua ma con l’aiuto della nostra guida pratica siamo sicuri che la vincerai.

Chi non desidera una vita di coppia felice ed appagante? All’inizio è tutto idilliaco ma con il tempo le cose cambiano. Una vita di coppia sana richiede un impegno costante e anche qualche compromesso e per facilitarti l’impresa ecco alcuni consigli speciali per te.

Vita di coppia sana, i consigli da non perdere

Essere una di quelle coppie felici che vivono in armonia è possibile ma è necessario essere disposti a cambiare le cose quando la relazione si complica. Ogni coppia si troverà prima o poi ad affrontare delle difficoltà, non sono le difficoltà a rovinare il rapporto, anzi, superare e vincere queste sfide insieme fortifica e consolida la coppia, non la danneggia. Bisogna solo riuscire a puntare il tutto per tutto sul rispetto e sulla comunicazione.

La vita di coppia non si sottrae alla legge del bello e cattivo tempo, siamo chiamati a vivere momenti diversi, e dovremmo adeguarci ad ogni situazione. Alti e bassi richiedono un approccio diverso e ogni situazione andrebbe valutata con attenzione. Cercate di capire i reali motivi alla base di un litigio, analizzate le vostre reazioni e il vostro grado di coinvolgimento. La vita di coppia ci insegna inaspettatamente molte cose su noi stessi.

La relazione come la vita ci impartisce delle lezioni, dovremmo imparare da loro e farne tesoro per il futuro, questa è la chiave per evolversi in coppia e dirigersi verso la felicità e l’armonia.

Ogni coppia è unica , non esiste una legge universale ma esistono delle basi universali e tutti coloro che si impegnano a rispettarle solitamente hanno una vita sentimentale di successo.

Quali sono queste basi?

Obiettivi comuni

Avere un progetto comune e avere la stessa visione di un’unione, questa è una delle basi di una relazione felice e duratura. Parlate, scopritevi, conoscetevi profondamente.

Creare un legame emotivo forte

Il legame emotivo si rafforza quando riusciamo a far sentire il partner amato e apprezzato. Questa connessione emotiva è alla base di un rapporto stabile e duraturo in assenza di un forte legame emotivo la relazione diventa vulnerabile ed è soggetta a crisi.

Fare fronte comune sempre

Le difficoltà come abbiamo visto fanno parte del pacchetto, l’importante e non permettere alle difficoltà di allontanarci ma di restare uniti. Le difficoltà vanno intese come prove che servono a fortificarci. Tutto si risolve se riusciamo a non perdere la calma, a non alzare la voce. Imparate a dosare le emozioni e non cedete alla voglia di umiliare il partner per rabbia, non fa bene alla coppia.

Mantenere relazioni e interessi personali

Individualità è un must. Non fondetevi in modo eccessivo, piuttosto continuate a vivere qualche avventura tutta vostra e avrete qualcosa di raccontarvi. Non perdete mai di vista il vostro amor proprio, amate voi stessi, se non lo fate voi in primis non potrà farlo nessun altro.

Comunicare

Parlate, capitevi, affrontatevi ed esprimete i vostri sentimenti. L’altro non vive nella vostra testa, non aspettatevi che vi comprenda se non vi spiegate. Il dialogo è fondamentale ma ancora di più è imparare a dialogare senza conflitti e senza rompere l’equilibrio della coppia.

Mantenere viva la fiamma dell’amore

La passione travolgente lascia spazio ad altro dopo qualche mese, ma una relazione non è fatta solo di passione. restare innamorati significa evolvere insieme, consolidare il vostro impegno arricchendolo di molto altro, per esempio obiettivi comuni. Una relazione che funziona richiede sforzi costanti, ma verrete ripagati. Collezionate ricordi di momenti speciali, combattete il calo del desiderio sessuale in ogni modo possibile. Coccolatevi, siate presenti e felici di esserci. Piccoli gesti che fanno una grande differenza.

Abolire la monotonia

fate in modo che ogni giorno sia diverso e un po speciale. Se ogni giorno vi sembra di rivivere lo stesso film significa che dovete contrastare la routine quotidiana, una spirale che risucchia l’amore e segna la fine della relazione. Fate qualcosa di interessante, ravvivate le vostre giornate e siate affettuosi. Le sorprese sono essenziali.

Imparate a tradurre il linguaggio non verbale

Il partner non usa solo le parole per comunicare. I gesti sono altrettanto comunicativi. Imparate a comprenderli. Lo sguardo, il tono della voce, la postura, sono rivelatori delle intenzioni e possono tradire il verbo.

Interessarti ai segnali emotivi che ti manda il partner ti permette di non incappare in fraintendimenti ed evitare discussioni inutili.

Non dimenticate di ascoltare

L’errore più grande commesso dalle coppie è voler imporre il proprio punto di vista, ci battiamo per fargli capire il nostro ragionamento e nel farlo non badiamo affatto al suo. Dovremmo ascoltare e capire l’altro piuttosto. L’ascolto crea una connessione emotiva. Ascoltare significa anche comprendere. Comprendere evita conflitti.

Gestire le emozioni

Bisogna trattenersi e contare, imparare a fare respiri profondi ed evitare di dire o fare cose delle quali ci pentiremo. A volte non si torna indietro. La rabbia è una cattiva consigliera. Dovremmo domare il nostro stato d’animo, tristezza, rabbia o ansia vanno tenute a bada così come lo stress in modo che il partner non debba pagarne lo scotto.

Alimentate il desiderio sessuale

Fare l’amore è il cemento della coppia per almeno 8 motivi. Secondo gli esperti avere rapporti sessuali regolari apporta notevoli effetti psicofisici. Il bacio, le carezze, il rapporto sessuale secernono ossitocina, l’ormone dell’attaccamento ma anche endorfine l’ormone della felicità e del benessere. Il contatto fisico regolare consolida la coppia e l’intimità e la qualità della relazione.

Alcune coppie commettono questi comuni errori prima e dopo aver fatto l’amore, scopri quali sono e cerca di evitarli perchè potrebbero ledere alla relazione. L’ alchimia di coppia va preservata con impegno.

Sapere come litigare

Litigare nella coppia è normale, l’importante è sapere come farlo. Vi abbiamo parlato dell’importanza di domare i propri stati d’animo e di ascoltare l’altro piuttosto che imporre il proprio punto di vista. Un’altra cosa importante che riguarda il litigio e che ogni coppia dovrebbe considerare è il compromesso. Non importa se avete idee divergenti, importa venirsi incontro, trovare un terreno comune. Di base bisognerebbe focalizzarli sul problema e su come risolverlo piuttosto che sulla diversità di pensiero del partner.

Se non si trova questo terreno comune si finisce per rivangare cose vecchie in ogni discussione, e questo non è costruttivo. Non portare rancore è fondamentale per frenare il conflitto e i suoi effetti. Non siate precipitosi, non siate aggressivi, piuttosto prendetevi il tempo di riflettere e siate disposti a perdonare, anche se è testardo e ha le sue idee bizzarre, è la persona che amate, non è un nemico da combattere.

Superate le crisi della tua coppia

I litigi frequenti e la monotonia possono uccidere la coppia. Quando la coppia attraversa una fase di bassi, è il momento di agire in modo che questa fase sia relativamente molto più corta dell’altra. Non lasciate che il conflitto si dilunghi più del necessario, settimane senza rivolgervi la parola o litigi persistenti sono dei veri e propri killer della relazione. Parlate con il cuore in mano, se il dialogo è difficile, perchè non imparare a dialogare rivolgendosi a degli esperti di terapia di coppia. Siate aperti al cambiamento e al perdono. Con questo non vi chiediamo di perdonare qualunque cosa ma solo perdonategli il fatto di essere diverso da voi. Il conflitto andrebbe curato con la premura e dovreste essere ben predisposti entrambi a trovare soluzioni per rendere la relazione più forte.

Ricorda che ogni rapporto si evolve, e che come persone cambiamo continuamente, l’importate è cambiare insieme, tenendosi per mano.