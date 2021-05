Flavio Insinna, è ufficiale: ritorno alle origini, la foto non mente

Flavio Insinna annuncia la grandissima novità: il conduttore torna alle origini e la foto scatena l’entusiasmo dei fan.

Dopo rumors e indiscrezioni non confermate, arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di Flavio Insinna che, dopo anni di conduzione dell’Eredità, tornerà a recitare in una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Da settimane si vociferava di un ritorno sul set del conduttore che, dopo essere rimasto in silenzio, con una foto, ha confermato tutto.

Su Instagram, infatti, Flavio Insinna ha annunciato ufficialmente quello che sarà il suo prossimo impegno lavorativo. Il pubblico di Raiuno, oltre a vederlo al timone dell’Eredità, lo vedrà presto recitare in una delle fiction più attese della prossima stagione televisiva.

Flavio Insinna annuncia il ritorno a Don Matteo: web impazzito

Flavio Insinna torna a recitare in Don Matteo. Il conduttore dell’Eredità tornerà ad indossare la divisa del capitano Anceschi come ha ufficializzato pubblicando su Instagram pubblicando la foto del cappello e dei guanti della divisa dei carabinieri.

“Prove costume. Che emozione“, ha scritto il conduttore. Insinna tornerà come guest star per una puntata nella nuova stagione di Don Matteo, ma con lui non ci sarà Milena Miconi che, nella famosa fiction di Raiuno interpretava Laura Respighi, la sindaca di Gubbio.

”Purtroppo scopriremo subito che Laura non c’è più, se n’è andata tragicamente”, si legge sul settimanale Di Più Tv che ha contattato un “addetto ai lavori”. Dopo il ritorno di Simone Montedoro come guest star, farà lo stesso anche Insinna.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Ad annunciare l’inizio delle riprese sui social è stato Nino Frassica: “Ultime novità in Don Matteo 13. Il primo ciak non si gira più ad Assisi perché non è prevista nessuna scena ad Assisi. Si gira a Spoleto e Spoleto rimane Spoleto tranne Roma (nel secondo episodio che si gira a Fontana di Trevi dove Natalina seminuda si butta nella vasca) Don Matteo la rimprovera e Pippo piange.. torna Anceschi-Insinna, ma biondo. Cecchini che adesso è vedovo, si innamora di Lilly Gruber e tante tante altre novità”, ha scritto l’interprete del Maresciallo Cecchini.