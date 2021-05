Era la star di Distretto di polizia: Simone Corrente è irriconoscibile. Cosa fa oggi

Che fine ha fatto Simone Corrente, ve lo ricordate quando era un attore in Distretto di Polizia? Ecco cosa fa adesso.

Vi ricordate il bel Luca Benvenuto impersonato da Simone Corrente in Distretto di Polizia? L’attore è nato a Roma il 28 ottobre 1975. Quindi, è del segno dello Scorpione. Inizia a lavorare nei fotoromanzi e come modello per la prima parte della sua carriera poi arriva l’esordio nel piccolo schermo con l’esordio nel 1998, con la serie Cuori in campo dove è diretto da Stefano Reali. In questa serie è al fianco di grandi attori come Giancarlo Giannini e Burt Young.

Nello stesso periodo ottiene un ruolo nelle due stagioni della fiction Ultimo e Ultimo – La sfida. Divenuto famoso per aver interpretato per anni il ruolo di Luca Benvenuto in Distretto di Polizia. Il personaggio ha seguito ben 11 stagioni, dal 2000 al 2011. Nello stesso periodo partecipa al film Milano Palermo – Il ritorno. L’anno è il 2007.

Ma che fine ha fatto oggi? Scopriamo insieme dettagli sulla sua vita.

Simone Corrente: da attore a ristoratore in Indonesia

Simone Corrente ha deciso di cambiare vita. Dopo le sue esperienze televisive che gli hanno dato tanto spessore e riconoscimento a livello italiano ha deciso che la sua strada doveva essere un’altra. Dopo la fine di Distretto di Polizia, che è stata la serie poliziesca più longeva d’Italia. Nel 2012 ha partecipato al programma culinario di La7 I menù di Benedetta. L’anno dopo partecipa nel cast del programma di Rai Uno Altrimenti ci arrabbiamo. L’ultima volta che lo si vede impegnato a livello italiano è nel 2013 quando è stato impegnato in uno spettacolo teatrale.

Dopo essere stato fidanzato per molto tempo con Giulia Bevilacqua (conosciuta sul set di Distretto di Polizia 5), Simone decide di cambiare vita. Infatti, si trasferisce in Indonesia, dove nel 2016 apre un ristorante giapponese.

Due anni dopo, si sposa con un’australiana a Byron Bay. Di Simone non si hanno comunque tracce dirette. Quello che si sa di lui lo si sa attraverso il profilo Instagram del suo ristorante, infatti l’ex attore preferisce vivere lontano dai social.