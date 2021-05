E’ stata la prima tronista di Uomini e Donne: dopo il dramma televisivo, ha stravolto la sua vita

Vi ricordate la prima tronista di Uomini e Donne? Era il lontano 2000. Si chiama Lucia Pavan ed oggi è una donna di successo. Scopriamo insieme la sua storia.

Sono passati ormai più di 20 anni dall’inizio di Uomini e Donne, il dating show creato ed ideato da Maria De Filippi. Il programma nel tempo è cambiato molto ma le persone su quel famosissimo trono si sono susseguite con costanza. Ma una persona più di tutte è rimasta nella storia e per un motivo ben preciso: è stata la prima tronista della trasmissione in onda su Canale 5. Il suo nome è Lucia Pavan. La ricordate?

Vi diamo qualche indizio: è passata alla storia per essere stata rifiutata con un categorico “no” da Costantino Vitagliano. Impossibile comunque da dimenticare la rossa dagli occhi color cielo. Oggi Lucia Pavan è una donna di gran successo, manager di un’azienda, mamma e sposa…Scopriamo qualcosa in più.

Lucia Pavan: ecco com’è oggi la prima tronista di Uomini e Donne

Correva l’anno 2000 quando la televisione italiana mandò in onda la prima stagione di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi.

A quel tempo, si partecipava esclusivamente per trovare l’anima gemella, ma il richiamo alla fama era molto forte anche allora. Non esistevano ancora sponsorizzazioni, serate in discoteca, il programma era nuovo e fisiologicamente più pulito e incantato, rispetto a oggi. Tutti la ricordano, soprattutto per il no ricevuto da Costantino Vitagliano che prese parte allo show solo per avere visibilità, ed in effetti riuscì nell’ intento diventando uno dei personaggi più in vista nei primi anni 2000.

La scelta fu molto emozionante, specie dopo il bacio chiestole da Vitagliano, prima di dirle no – bacio tra l’altro che lei durante il programma non gli diede mai.

Lucia è una donna di successo, madre amorevole e presto anche moglie! Oggi la Pavan è manager di un’importante azienda, la Brooks Brothers, ha una bellissima bambina avuta nel 2014.

Nel novembre scorso ha ricevuto la proposta di matrimonio da Sacha, compagno da circa 8 anni. La proposta è arrivata durante un romantico weekend a Fiè allo Scillar, in Trentino Alto Adige ma, in realtà, la loro storia – come ha raccontato qualche tempo fa la stessa Lucia, in un’intervista rilasciata a VeryInutilPeople – è iniziata molto tempo prima.