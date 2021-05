Vera Gemma scongle all’Isola dei Famosi: in studio, con una tuta che non lascia nulla all’immaginazione, video.

Ingresso da vera regina dell‘Isola dei Famosi 2021 per Vera Gemma che, nel corso della 17esima puntata, è stata annunciata da Ilary Blasi come la star della serata. Se gli altri ex concorrenti erano già presenti in studio, a Vera Gemma è stata concessa la passerella. Vera, infatti, è entrata in studio dalle scale lasciando tutti per il look scelto per la serata.

Dopo la tutina dorata e molto aderente della scorsa puntata, per la 17esima puntata dell’Isola, Vera ha optato per un’altra tuta, stavolta nera, ma che ha lasciato tutti di stucco.

Vera Gemma, tuta nera e decorata per l’Isola dei Famosi 2021: web in delirio

Dopo il look della scorsa puntata che potete vedere qui in alto, anche il look che Vera Gemma ha scelto per presenziare in studio per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 insieme al fidanzato Jeda che ha conquistato anche Ilary Blasi, non ha deluso le aspettative dei fans.

Il look di Vera ha fatto impazzire il popolo del web che l’ha eletta “la vera regina dell’Isola dei Famosi che merita un ingresso solitario”.

Non mancano, inoltre, i paragoni. Ad alcuni, infatti, la tuta della Gemma ricorda un centrino.

C’è, inoltre, chi paragona il look dell’ex naufraga a quelli sfoggiati da Britney Spears nei suoi tour.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Valerio TRASH (@valeriofabrizio)

Pur essendo stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021, dunque, Vera Gemma continua ad essere una protagonista indiscussa. Nel corso della puntata, inoltre, ha svelato di aver ricevuto un invito a cena da Akash. Sarà vero?