Ilary Blasi, la telecamera cade lì, web in delirio: “Ma cosa ha fatto al seno?”

Ilary Blasi, il dettaglio non passa inosservato: la telecamera cade proprio lì e il web va in delirio chiedendosi cosa abbia al seno.

Cosa ha fatto Ilary Blasi al seno? E’ la domanda che sta facendo impazzire il popolo di twitter. Per la 17esima puntata, Ilary ha optato per un abito lungo, smanicato e a collo alto sulle tonalità del blu. Il look è stato completato da un’acconciatura raccolta molto elegante.

Bellissima e raffinata, la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Tuttavia, il popolo del web, sempre molto attento ai dettagli, ha notato un particolare grazie ad un’inquadratura che ha evidenziato il profilo della conduttrice. A causa del giro all’americana dell’abito, dal seno è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato.

Ilary Blasi e il mistero del dettaglio del seno: cosa spunta dal vestito

L’eleganza di Ilary Blasi è stata promossa da tutti, ma sul web il mistero del seno è servito. Qualcuno, infatti, ha notato un segno sul seno della conduttrice che potrebbe essere una coppetta adesiva per evitare brutti scherzi in diretta o una cicatrice.

Oddio…cosa ho visto di profilo a Ilary…..probabilmente ha una coppetta adesiva attaccata al seno che esteticamente fa schifo #isola — flo (@FloFloranis00) May 14, 2021

Ma solo io ho notato una cicatrice pazzesca a fianco al seno di Ilary? Vistosissima #ISOLA — T🤴❤ (@14022020JB) May 14, 2021

Quelli che vedete qui in alto sono solo due dei tantissimi tweet che gli utenti stanno scrivendo sul dettaglio del seno di Ilary Blasi. Gli utenti puntano sulla coppetta o sulla cicatrice che potrebbe essere dovuta ad una presunta mastoplastica additiva al seno a cui si sarebbe sottoposta come ha svelato Striscia la Notizia in un servizio del 24 marzo 2021 che potete vedere cliccando qui.

Ma cos’ha Ilary sul seno destro? #isoladeifamosi — Daniela (@daniellaabb) May 14, 2021

Ma le cicatrici sul seno di Ilary???#isola — labluemerle (@labluemerle) May 14, 2021

Ma Ilary c’ha le graffette lungo il perimetro del seno?? Forse non le hanno dato l’abito giusto 👀#isola — Tutto è Relativo (?) (@OhCumi) May 14, 2021

I tweet sul seno della Blasi sono davvero tanti così come le scuole di pensiero. Se siete tra coloro che non hanno notato il dettaglio, vi lasciamo il video qui sotto.

Cos’è, secondo voi, quel dettaglio lasciato scoperto dal vestito?