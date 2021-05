Mugcake al limone e pistacchio: per una pausa dolce e profumata

Scopriamo come preparare una meravigliosa mugcake al limone e pistacchio. Un dessert raffinato perfetto per colazione e anche per merenda.

Le mugcake sono delle tortine deliziose e velocissime da preparare, sono delle torte in tazza che vengono cotte nel forno a microonde. Oggi vi presentiamo una mugcake al limone e pistacchio.

Un impasto soffice aromatizzato piacevolmente al limone e con il cuore avvolgente di crema al pistacchio. Ingredienti sani e leggeri come la farina di avena, di cocco, lo yogurt greco e l’albume d’uovo. Un dolce che conquisterà anche il palato più raffinato e una ricetta perfetta da preparare in pochi minuti. La tortina potrà essere finemente decorata con un topping e con dei frutti di bosco che renderanno la mugcake davvero graziosa da presentare in tavola.

Mugcake al limone e pistacchio: gli ingredienti e la ricetta per prepararla in modo semplice e veloce

La ricetta della mugcake al limone e pistacchio è una creazione della food blogger _candy_healthy_ che ce la presenta come un dolce morbido e profumato:

“..una tortina mordiba e leggera,dal profumo avvolgente di limone e da una dolce nota di pistacchio…così nasce la lemon mugcake.

Una tortina semplice e veloce da preparare e da gustare in ogni momento della giornata in queste giornate calde stare ai fornelli diventa un po’ difficile ma basta poco per gustare un dolce senza sensi di colpa e in pochi minuti”

Gli ingredienti

“-50g Farina d’avena aromatizzata al limone (o neutra + aroma)

-10g Farina di cocco

-120ml albume

-1 cucchiaio di yogurt greco

-2g di lievito

Per il cuore:

-crema proteica al pistacchio”

Il procedimento

“Unite tutti gli ingredienti in una ciotola e unire il lievito solo alla fine. Ungere con olio di cocco un’altra ciotolina, versare il composto e cuocere al microonde x5 minuti a 750w. Formare un foro, inserire la crema, ricoprire con topping a scelta e gustate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

