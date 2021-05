Avete mai visto la nuova casa di Tommaso Zorzi? Pazzesca in pieno centro a Milano

Per Tommaso Zorzi è tempo di novità: vittoria al GF Vip, opinionista lampo all’Isola dei Famosi, nuovo amore e adesso pure casa nuova in centro a Milano. L’avete vista? Guardiamola insieme.

Tommaso Zorzi cambia vita, cambia casa. La grande rivelazione di quest’anno televisivo nonché il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di cambiare casa. Attualmente impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi, insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini...Tommaso è la vera star di questa stagione televisiva.

L’influencer 26enne ha infatti deciso di coronare i suoi successi professionali e televisivi con un regalo: trasferirsi in un nuovo appartamento. Dove? In centro a Milano, anzi in uno dei quartieri più conosciuti e apprezzati della capitale meneghina. Lo avete visto? E’ grandissimo.

Nuovo appartamento per Tommaso Zorzi: luminoso e grandissimo in pieno centro di Milano

Tommaso Zorzi non può che essere estremamente felice dei suoi successi televisivi e di essere uno dei personaggi più ricercati dalle emittenti, oltre al già citato GF Vip e Isola dei Famosi infatti Zorzi è ospite fisso al “Maurizio Costanzo Show” e con lo stesso Maurizio conduce un programma in radio. Insomma tanti progetti e una bella carriera che cresce giorno dopo giorno.

Per coronare questo successo, Tommaso ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcune immagini del nuovo appartamento in cui si trasferirà a breve (non si sa ancora quando): ampi spazi luminosi, doppio salone con libreria ad arco sulla porta, cucina a vista, camera da letto con armadi a muro e parquet ovunque. Ma la cosa più importante da sottolineare è la vista. Infatti, l’appartamento si sporgerà su uno dei quartieri più in e chic di Milano, Porta Venezia, zona vivace, al tempo d’oro il centro della movida e centralissima di Milano. Esattamente collocata tra Duomo e Stazione Centrale e Garibaldi.

“Mi stanno per dare le cose di casa nuova. Volete vederla?“, ha esordito l’influencer nelle sue Instagram Stories rivolgendosi ai suoi (quasi) due milioni di follower. L’emozione è alle stelle. “Sono uscito di casa, sono emozionatissimo, sto andando a casa nuova e ora ve la mostro. Ancora non ci sono ancora mobili, non ho ancora tende, ma la tequila c’è”, conclude Zorzi su Instagram. Pronti per brindare insieme al fidanzato.

Il punto della casa preferito di Zorzi? L’ingresso alla camera, decorato con una libreria a parete molto estrosa.