Tina Cipollari, quello che non ha mai detto: parole strappalacrime

Tina Cipollari ha spiazzato tutti prima di Uomini e Donne, condividendo uno scatto inedito con parole che toccano al cuore.

Tina Cipollari è una delle opinioniste più amate dal pubblico del piccolo schermo. Tant’è che Maria De Filippi ha scelto di renderla, ormai da anni, una delle opinioniste di Uomini e Donne. I telespettatori di lei apprezzano il suo lato fumantino, pronta a dire tutto quello che pensa anche a costo di risultare scomoda o fuori logo, ma sempre vera e sincera a se stessa.

Durante il corso della sua esperienza sul piccolo schermo, Tina ha sempre mostrato questo suo lato di te e della sua persona, mettendo da parte, forse, quello più vulnerabile e fragile. Nelle scorse ore, però, sul suo profilo Instagram ha scelto di mostrare un lato completamente diverso. Un lato che i telespettatori non conoscevano di lei. Che cosa è successo?

Tina Cipollari prima di Uomini e Donne ha scelto di condividere nelle Instagram Stories una vecchia foto di sua madre, ormai scomparsa, lasciandosi andare ad una triste confessione. Confessione che lasciato il suo fedele pubblico senza parole, in quanto non si sarebbe mai aspettato che l’irriverente opinionista potesse aprirsi in questo modo sui social, scrivendo parole che sono arrivate dritte al loro cuore.

Tina Cipollari spiazza tutti prima di Uomini e Donne: il ricordo di sua mamma

Tina Cipollari non aveva mai parlato prima d’ora, al pubblico che da anni la segue durante il corso di Uomini e Donne, del rapporto con sua madre. Né tantomeno della sua scomparsa. La nemica amatissima di Gemma Galgani ha deciso di farlo ora per la prima volta, in occasione della festa della mamma, confidando ai suoi fedeli sostenitori tutto il dolore che ha provato e prova per la sua scomparsa.

“Per anni mi hai tenuta per mano, ma ora che non ci sei più ti tengo io nel cuore“ ha scritto Tina Cipollari sul suo profilo Instagram. “Auguri mamma ovunque tu sia“ ha concluso la prima di Uomini e Donne. Poche e semplici parole che sono arrivate dritte al cuore del suo pubblico, che si è commosso nel sapere non solo della sofferenza provata dalla loro beniamina, ma anche nella sua scelta di voler condividere per la prima volta qualcosa di così personale con loro.

Tina di Uomini e Donne ha mostrato per la prima volta un lato completamente diverso della sua personalità e del suo carattere. Un lato più vulnerabile e fragile, che non ha potuto fare a meno di conquistare ancora una volta il cuore del suo fedele pubblico.