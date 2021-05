Tommaso Zorzi, retroscena choc, racconta tutto: cos’è successo

Tommaso Zorzi, celebre opinionista televisivo, racconta un retroscena legato al suo ex ragazzo: l’agghiacciante testimonianza.

Tommaso Zorzi, celebre opinionista dell’Isola dei Famosi, conosciuto anche grazie al GFVip, non ha mai nascosto la propria vita privata. Anche quando si trattava di confessioni particolarmente scabrose. Le mura della casa di Cinecittà conservano tutto e i più attenti non dimenticano certe rivelazioni, come quella che fece all’amica Giulia Salemi: Zorzi ha vissuto storie d’amore molto travagliate.

Ha raccontato di quando il suo ex fidanzato gli usò violenza fuori da una discoteca milanese: “Eravamo in discoteca, a ballare – racconta Zorzi – lo becco a tu per tu con uno. Vado vicino a lui, lo strattono per la maglietta. Ci azzuffiamo. Una volta fuori, lui mi prende a calci e mi apre il mento: lì ho detto basta. Era ubriaco, gli ho detto solo vai dentro e prendimi la giacca. Lui è tornato nel locale, io volevo andare a casa, ma i taxi non mi caricavano perché ero pieno di sangue”.

Tommaso Zorzi, la confessione: “Il mio ex ragazzo mi ha picchiato”

Il racconto è molto forte, ma prosegue: “Così chiamai una mia amica che era a New York per farmi mandare il suo autista. Tornai a casa e il giorno dopo andai da mamma con il telefono spaccato, si accorse di tutto. Quella storia mi ha traumatizzato. Adesso non cerco l’amore, aspetto che mi sorprenda”, conclude Tommaso Zorzi.

I suoi racconti, spesso, servono anche per far emancipare le persone più fragili: il ragazzo, infatti, nelle sue apparizioni si è sempre speso per difendere i diritti della comunità LGBT ancora alle prese con stereotipi e intolleranza. Una figura come quella di Zorzi può dare rilevanza anche a questioni difficili da affrontare, fra un sorriso e una battuta, può emergere il non detto per evitare che i silenzi diventino muri.