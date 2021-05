Giulia Salemi, la straziante confessione spiazza: “Mi si è gelato il sangue”

Giulia Salemi ha spiazzato tutti facendo una straziante confessione sui suoi profili social. Nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Giulia Salemi nelle scorse ore sui suoi profili social ha scelto di pubblicare un contenuto un po’ diversi rispetto a quelli a cui ci ha abituati durante il corso di questi mesi, dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scelto di mettere da parte le foto di coppia e i selfie per fare un’amara e straziante confessione sul suo profilo Instagram, raccontando a cuore aperto ai suoi fan qualcosa che l’ha sconvolta e non poco.

Avrete sicuramente sentito parlare del caso di Luana D’Orazio, la ragazza morta sul lavoro e che è stata costretta a lasciare il suo bambino. Giulia ha scoperto che lei era una sua fan e che la seguiva sui social ed avendo l’opportunità di poter parlare con sua madre, ha scoperto che Luana ha seguito con l’attenzione la sua storia d’amore con Pierpaolo e che loro per lei erano una piacevole distrazione dallo stress e i problemi quotidiani.

Il caso di Luana l’aveva già sconvolta prima di venire a conoscenza di queste informazioni, ma non appena è venuta a conoscenza di ciò non poteva restare con le mani in mano ed ha deciso di passare all’azione. Giulia Salemi ha fatto una straziante confessione e ha approfittato di questo momento per lanciare una bellissima iniziativa sui social.

Caso Luana D’Orazio: l’iniziativa di Giulia Salemi emoziona il web

Giulia Salemi ha scelto di lanciare una raccolta fondi al fine di poter garantire al figlio di Luana D’Orazio tutto ciò di cui ha bisogno per avere un futuro sereno. Per questo motivo ha scelto di chiedere una mano a tutti i suoi fedeli sostenitori al fine di aiutarla a permettere che tutto ciò sia possibile. In modo da poter dare una preoccupazione in meno ai genitori di Luana, che si ritrovano a convivere con il dolore di aver perso una figlia.

“La storia di Luana, una mamma di 22 anni morta sul lavoro, mi ha toccato“ ha esordito Giulia Salemi su Instagram, che di recente aveva già lanciato un importante appello. “Quando ho letto la notizia mi è venuto naturale dedicarle un pensiero attraverso un tweet. Oggi ho scoperto che Luana mi seguiva su Instagram…. mi si è gelato il sangue” ha proseguito lasciando il suo fedele pubblico senza parole.

“Ho voluto parlare con Emma, sua madre, che mi ha detto che negli ultimi mesi Luana e suo fratello ridevano e piangevano con me e Perpaolo… come faccio a non sentirmi parte di quel dolore indescrivibile?“ ha confidato poi ai suoi fedeli sostenitori. “LUANA ha lasciato suo figlio Alessio, 5 anni, ed io per lui voglio fare qualcosa di concreto” ha poi proseguito. “Nei prossimi giorni capiremo cosa servirà ad Alessio ed Emma per farlo crescere sano ma intanto ho aperto una raccolta per lui“ ha annunciato. “In queste cose dobbiamo essere tutti uniti e non pensare alle cazzat* che ogni giorno viviamo. Amiche amici colleghi aiutatemi ad aiutare Alessio… io ci sono”.

Giulia Salemi ha lanciato una raccolta fondi per il figlio di Luana D’Orazio e ciò non può che farle onore. Se volete partecipare, trovate tutte le informazioni necessarie all’interno del suo profilo Instagram collegato al post che abbiamo inserito in quest’articolo.