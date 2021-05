Iva Zanicchi, avete mai visto la figlia Michela Ansoldi? Stupefacente somiglianza

Iva Zanicchi ha un ottimo rapporto con la figlia Michela Ansoldi, frutto della relazione con l’ex marito Antonio, ma non è sempre stato così.

Michela Ansoldi, la figlia di Iva Zanicchi è una donna impegnata su più fronti: presente sul lavoro e altrettanto in famiglia. Raramente, però, si concede alle telecamere. Forse perché leggermente stanca degli effetti del jet-set a cui è abituata sin da piccola data l’importanza artistica di mamma Iva: situazione che la giovane in passato ha sofferto. La fama, si sa, implica dei compromessi e la Zanicchi scelse di privilegiare il lavoro partendo spesso quando la figlia era in tenera età. Assenza che Michela ha sofferto molto, come ha raccontato in una delle poche interviste a cui si è concessa.

Il “salotto televisivo” era quello di Barbara D’Urso proprio insieme a Iva Zanicchi. La donna ha patito molto i viaggi della madre che, per proteggerla, ha preferito estrometterla dalla propria vita lavorativa che, però, le prendeva gran parte del tempo. “Se potessi, però, rifarei tutto in maniera diversa. Ora mi godo i nipoti”, ha confessato la Zanicchi.

Iva Zanicchi alla figlia Michela: “Una donna eccezionale”

I giovani Luca e Virginia per cui Iva è una donna speciale. Anche il rapporto fra le due donne ormai è recuperato. Vederle insieme fa sempre un certo effetto data la somiglianza disarmante: buon sangue non mente, anche in tal caso. Un legame forte maturato con il tempo e la pazienza.

La stessa che non ha avuto la Zanicchi con l’ex marito – padre di Michela – Antonio Ansoldi, noto discografico di cui (stando alle ultime rivelazioni) non è mai stata veramente innamorata: si parla anche di un tradimento verso la fine della loro storia d’amore. Non tutto il male viene per nuocere. Ricucite le ferite, Iva e Michela hanno ritrovato sé stesse e un legame duraturo. I rapporti con l’ex marito, invece, sono rimasti civili – senza troppo clamore – anche per il bene della figlia.