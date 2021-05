Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi ai ferri corti? Lui svela tutto

Un fuori onda di Mattino 5 mostrava che tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi non scorresse buon sangue, ma in che rapporti sono ora?

Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, qualche tempo fa Striscia La Notizia mandò in onda un inedito fuori onda proveniente da Mattino Cinque. Nella clip in questione era possibile sentire Federica Panicucci che non decantava propriamente le doti del suo collega Francesco Vecchi, facendo presente come avesse sforato con i tempi. La clip divenne in poco tempo virale e la bionda conduttrice fu costretta a chiedere scusa in diretta, dimostrando al suo fedele pubblico che tra lei e il suo compagno di viaggio ci fosse stata soltanto qualche incomprensione e nulla di più.

Il pubblico del piccolo schermo ora però è curioso di sapere come si è evoluto il rapporto tra loro da quel momento. A rispondere a questa curiosità ci ha pensato il conduttore. Francesco Vecchi ha rotto il silenzio su Federica Panicucci svelando che cosa succede ora dietro le quinte di Mattino Cinque.

Francesco Vecchi a Mattino 5: in che rapporti è con Federica Panicucci

Francesco Vecchi ha finalmente rotto il silenzio, rivelando in che rapporti è Federica Panicucci da quel momento in cui finì in onda quel fuori onda di Mattino 5. I rapporti tra i due, a livello professionale, sono nettamente migliorati. Tant’è che sono riusciti a trovare una forte sinergia tra loro e il pubblico del piccolo schermo sembra essersene accorto, visto che la trasmissione colleziona ottimi ascolti ed è la preferita degli italiani durante il corso di quella fascia oraria. Decisamente un ottimo risultato per i due.

“La sinergia con Federica Panicucci? Ora funziona meglio, è migliorato il nostro rapporto così come l’armonia del programma Siamo la prima scelta degli italiani” ha confidato il giornalista per poi aggiungere alcuni retroscena sul suo privato. “Conducendo un programma la mattina dormivo poco“ ha proseguito Vecchi. “Ma mio figlio è più l’energia che mi ha dato di quella che mi ha tolto”.

“Volevo fare il radiologo perché quando giocavo a basket mi sono rotto diverse dita e dunque facevo tante radiografie, pensavo in futuro di sistemarmi le ossa da solo senza bisogno di andare dal medico” ha poi raccontato rivolgendosi al suo fedele pubblico che da sempre sostiene e apprezza il suo lavoro. “Da adolescente invece è cresciuta in me la voglia di fare il giornalista“ ha poi svelato.

Buon venerdì! Siamo in onda con #Mattino5 e iniziamo la puntata parlando di #vaccini: al via le prenotazioni per la vaccinazione dei 50enni pic.twitter.com/YSGdDv6oY7 — Mattino5 (@mattino5) May 7, 2021

Sembra essere ormai ufficiale, dunque, tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi le cose sono nettamente migliorate.