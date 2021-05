Federica Panicucci e la bella notizia lavorativa. La conduttrice di Mattino Cinque è pronta ad intraprendere un nuovo progetto molto stimolante. Ecco cosa condurrà.

La notizia adesso è davvero ufficiale e arriva come un fulmine a ciel sereno: Federica Panicucci condurrà la Partita del Cuore, in onda per la prima volta sull’ammiraglia Mediaset e non su Rai1.

Il match di beneficenza vede in sfida cantanti e campioni della ricerca tra cui ricordiamo Paolo Belli, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Massimo Giletti, Salmo, Ermal Meta, Pierdavide Carone, Paolo Bonolis, Moreno, Clementino, Briga e tanti tanti altri. Lo scopo principale è la ricerca e la beneficenza.

Ogni anno, il match si è tenuto sulle reti Rai, quest’anno c’è stato un cambiamento improvviso che ha sollevato non poche polemiche sui social e non solo.

Federica Panicucci condurrà la partita del cuore su Canale 5

La Partita del cuore approda su Mediaset in particolare nella rete ammiraglia. Dopo il clamoroso annuncio, non privo di polemiche, del trasloco della Partita del cuore da Rai1 a Canale5, secondo forti certe è trapelata la notizia che a condurre l’evento televisivo sull’ammiraglia Mediaset sarà Federica Panicucci, volto storico della rete e padrona di casa del contenitore mattutino, Mattino Cinque.

Dopo trent’anni, infatti, la Nazionale cantanti ha deciso di lasciare (se definitivamente o no non si sa) la Rai per Mediaset e pare senza preavviso.

Prima di catapultarci nel nuovo evento di beneficenza possiamo fare un salto nei ricordi. Ecco le ultime manifestazioni di beneficenza:

Edizione 2016: disputata il 18 maggio allo Stadio Olimpico di Roma , si trattava della 25° edizione. Per l’occasione si sono sfidati la Nazionale Italiana Cantanti e i Cinema Stars . La partita è terminata sul risultato di 5-4 in favore dei cantanti .

la Nazionale Italiana Cantanti e i . . Edizione 2017: disputata il 30 maggio del 2017 allo Juventus Stadium di Torino . H a visto sfidarsi la Nazionale Italiana Cantanti ed il Team Campioni Per La Ricerca . La partita è terminata con un punteggio di 5-5, dunque pareggio.

a visto sfidarsi la Nazionale Italiana Cantanti ed il . La partita è terminata con un punteggio di 5-5, dunque pareggio. Edizione 2018: disputata il 30 maggio allo Stadio Luigi Ferrari di Genov a. H a visto sfidarsi la Nazionale Italiana Cantanti ed il Team Campioni del Sorriso . La partita è terminata con un punteggio di 6-3 in favore dei cantanti ed è stata dedicata a Fabrizio Frizzi, storico conduttore della partita, scomparso il 26 marzo 2018.

a visto sfidarsi la Nazionale Italiana Cantanti ed il . La partita è terminata con un punteggio di 6-3 in favore dei cantanti ed è stata dedicata a Fabrizio Frizzi, storico conduttore della partita, scomparso il 26 marzo 2018. Edizione 2019: disputata il 28 maggio allo Juventus Stadium di Torino. H a visto sfidarsi la Nazionale Italiana Cantanti ed il Team Campioni per la Ricerca. La partita è terminata con un punteggio di 3-2 in favore dei Campioni per la ricerca ed è stata trasmessa in differita su Rai 1 il giorno successivo.



Edizione 2020: disputata il 3 settembre allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Si è trattata di un’edizione speciale, a seguito della pandemia e del lockdown. Difatti la manifestazione è stata dedicata ai lavoratori dello spettacolo ed è stata strutturata in modo molto diverso dagli anni precedenti. La partita ha visto sfidarsi quattro squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Massimo Giletti, Gianni Morandi e Salmo, mentre la Nazionale Italiana Cantanti svolge il ruolo di game master, coordinando le varie fasi della preparazione dell’evento di Verona.

Le quattro squadre, rigorosamente formate dai soli undici giocatori titolari, si sono sfidate in due partite eliminatorie da trenta minuti ciascuna; successivamente, le due squadre vincitrici si sono sfidate nella finale. L’edizione è stata vinta dalla squadra di Salmo contro la squadra di Alessandra Amoroso con un punteggio di 2-1.